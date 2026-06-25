MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?

Millî Savunma Üniversitesi Millî Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen 2026 askerî öğrenci temini seçim aşamalarında adaylar, belirlenen tarihlerde mülakat ve fiziki yeterlilik süreçlerine katılmaktadır. Peki, Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Detaylar...

MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ 2026

Millî Savunma Üniversitesi Millî Savunma Üniversitesi tarafından açıklanan 2026 yılı askerî öğrenci temini seçim aşamaları, 14 Temmuz – 07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir. Süreç kapsamında adaylar, tercih ettikleri okul türüne göre belirlenen tarihlerde ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir.

Seçim aşamalarının planlamasında dikkat çeken en önemli detaylardan biri, 15 Temmuz 2026 tarihinde ve pazar günlerinde herhangi bir faaliyetin yapılmayacak olmasıdır. Ayrıca 21 Temmuz 2026 tarihinde yalnızca Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti gerçekleştirilecektir.

KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI İÇİN MÜLAKAT TAKVİMİ

Adayların çağrı tarihleri tercih ettikleri harp okullarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hava Harp Okulu adayları: 14 – 20 Temmuz 2026

Diğer Harp Okulları adayları: 22 – 30 Temmuz 2026

Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları: 31 Temmuz – 06 Ağustos 2026

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları: 22 Temmuz – 06 Ağustos 2026

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ VE TEST SÜREÇLERİ

Seçim aşamaları adayların tercih ettiği okul türüne göre farklı günlerde ve farklı test süreçleriyle uygulanmaktadır.

Hava Harp Okulu adayları için:

1’inci gün:

Evrak kontrolü

Fiziki değerlendirme (boy-kilo ölçümü)

Kişilik değerlendirme testi

Fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik, 400 m koşu)

2’nci gün:

Psikomotor test (fiziki yeterlilikte başarılı olan adaylar katılacaktır)

3’üncü gün:

Mülakat

Müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı (Bando Astsubay MYO tercihi olanlar için)

Hastane sevk işlemleri

Diğer Harp Okulu ve MYO adayları için:

1’inci gün:

Evrak kontrolü

Fiziki değerlendirme (boy-kilo ölçümü)

Kişilik değerlendirme testi

Fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik, 400 m koşu)

2’nci gün:

Mülakat

Müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı (Bando Astsubay MYO tercihi olanlar için)

Hastane sevk işlemleri

Tüm adayların fiziki yeterlilik testine spor kıyafetleri (eşofman, spor şortu, spor tişörtü ve spor ayakkabı vb.) ile katılması zorunludur.

KARA, DENİZ HAVA HARP OKULU MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Savunma Üniversitesi Millî Savunma Üniversitesi 2026 yılı seçim aşamalarına göre Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu adaylarının mülakat süreçleri farklı tarihlerde planlanmıştır.

Hava Harp Okulu adayları: 14 – 20 Temmuz 2026

Diğer Harp Okulları adayları: 22 – 30 Temmuz 2026

Hava Harp Okulu adayları ayrıca Psikomotor Testi sürecine de katılmakta olup, bu aşamaya katılım MSÜ-2026 sayısal puan sıralamasına göre belirlenmektedir. Diğer harp okulları için mülakat ve ek değerlendirmeler aynı gün içinde gerçekleştirilmektedir.

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2026 YILI ASKERÎ ÖĞRENCİ TEMİNİ SÜRECİ

Millî Savunma Üniversitesi Millî Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen 2026 yılı askerî öğrenci temini süreci, çok aşamalı bir değerlendirme sistemine dayanmaktadır. Bu süreçte adaylar yalnızca yazılı sınav sonuçlarına göre değil, aynı zamanda fiziksel, psikolojik ve mülakat performanslarına göre de değerlendirilmektedir.

SEÇİM AŞAMALARININ GENEL TAKVİMİ

Genel seçim süreci: 14 Temmuz – 07 Ağustos 2026

15 Temmuz ve pazar günleri: Faaliyet yapılmayacaktır

21 Temmuz 2026: Sadece Psikomotor Testi ve Mülakat

ADAY GRUPLARINA GÖRE PLANLAMA

Hava Harp Okulu adayları: 14 – 20 Temmuz 2026

Diğer Harp Okulları: 22 – 30 Temmuz 2026

Astsubay Meslek Yüksek Okulları: 31 Temmuz – 06 Ağustos 2026

Bando Astsubay MYO: 22 Temmuz – 06 Ağustos 2026

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

Seçim sürecinde adaylar şu temel aşamalardan geçmektedir:

Evrak kontrolü

Boy-kilo ölçümü

Kişilik değerlendirme testi

Fiziki yeterlilik testi

Psikomotor test (belirli adaylar için)

Mülakat

Sağlık sevk işlemleri

Bu aşamalar, adayların hem fiziksel hem de zihinsel yeterliliklerini ölçmeye yönelik kapsamlı bir sistem içerisinde uygulanmaktadır.