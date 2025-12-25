MSÜ başvuru tarihi ne zaman? 2026 MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı için hazırlık yapan adaylar, başvuru sürecine ilişkin açıklamaları yakından izliyor. 2026 yılına ait sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından paylaşılan takvim kapsamında belli oldu.

MSÜ BAŞVURU TARİHİ 2026

2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı için başvuru süreci Ocak ayında başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar, MSÜ başvurularını 5 Ocak 2026 tarihinde itibaren yapabilecek. Başvurular, 29 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek ve işlemler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için ayrıca geç başvuru hakkı da tanındı. Buna göre geç başvuru günü 3 Şubat 2026 olarak açıklandı.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ 2026

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi sınavı için alınacak başvuru ücreti henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi kılavuz ile birlikte sınav ücretine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor. Şu an için adaylara duyurulan bir ücret bilgisi bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl MSÜ sınavı için başvuru ücreti 450 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına ait ücretin, ÖSYM'nin sınav kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte ilan edilecek.

2026 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının 2026 yılı uygulama tarihi de ÖSYM sınav takvimi kapsamında açıklandı. Buna göre MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak. Sınav, her yıl olduğu gibi geniş katılımla gerçekleştirilecek.

Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih de takvimde yer aldı. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre MSÜ sınav sonuçları, 26 Mart 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.