MR sonucu ne zaman çıkar, kaç saatte, kaç günde çıkar?

MR sonucunun çıkma süresi; çekimin yapıldığı hastaneye, hastanenin yoğunluğuna, çekilen bölgeye ve tetkikin acil olup olmamasına göre değişiyor. Genel olarak MR görüntüleri çekimden hemen sonra oluşturulsa da, sonucun asıl önemli kısmı olan radyoloji raporu çoğunlukla 1 ila 3 iş günü içinde hazırlanıyor. Acil durumlarda ise rapor birkaç saat içinde çıkabiliyor. İşte MR sonuçlarına dair bilinmesi gerekenler.

MR SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

MR çekimi tamamlandıktan sonra görüntüler kısa sürede sisteme yükleniyor. Ancak hastanın ve doktorun asıl ihtiyaç duyduğu sonuç, bu görüntülerin radyoloji uzmanı tarafından incelenerek hazırlanan rapor. Rapor, genellikle çekimden sonraki 1 ila 3 iş günü içinde hazırlanıyor. Bazı hastanelerde bu süre aynı gün içinde tamamlanabilirken, yoğunluğun fazla olduğu hastanelerde birkaç gün daha uzayabiliyor.

MR SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

Acil servis üzerinden istenen ya da hastanın durumunun hızlı değerlendirilmesi gereken MR çekimlerinde rapor, öncelikli olarak birkaç saat içinde hazırlanabiliyor. İnme şüphesi, ciddi travma ya da acil müdahale gerektiren durumlarda radyoloji uzmanları görüntüleri öncelikli olarak değerlendiriyor. Bu tür durumlarda doktorlar, rapor yazılmadan önce de görüntüleri inceleyerek tedaviye başlayabiliyor.

MR SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Rutin, yani acil olmayan MR çekimlerinde sonuç genellikle 1 ila 3 iş günü içinde çıkıyor. Devlet hastanelerinde yoğunluğa bağlı olarak bu süre birkaç gün daha uzayabilirken, özel hastanelerde raporlar çoğunlukla daha kısa sürede hazırlanabiliyor. Hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelen çekimlerde ise sonuçların açıklanması ilk iş gününe kalabiliyor.

MR SONUCUNUN SÜRESİNİ NELER ETKİLER?

MR raporunun hazırlanma süresini birçok etken belirliyor. Hastanenin hasta yoğunluğu ve radyoloji uzmanı sayısı, çekilen bölgenin karmaşıklığı, tetkikin kontrastlı ya da kontrastsız olması, önceki görüntülerle karşılaştırma yapılması gerekip gerekmediği ve tetkikin acil olup olmaması bu süreyi doğrudan etkiliyor. Bazı durumlarda görüntülerin birden fazla uzman tarafından değerlendirilmesi de süreyi uzatabiliyor.

MR SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MR sonucu, çekimin yapıldığı hastanenin hasta sonuç sistemi üzerinden ya da hastaneden alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız uygulaması ve internet sitesi üzerinden de MR raporlarına ve bazı hastanelerde görüntülere erişilebiliyor. Hastaneler, sonucun hazır olduğuna dair kısa mesajla da bilgilendirme yapabiliyor.

MR SONUCU NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

MR raporunda yer alan tıbbi terimler, hastalar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Uzmanlar, raporun internette araştırılarak yorumlanması yerine, tetkiki isteyen doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Rapordaki bulguların anlamı, hastanın şikâyetleri ve diğer tetkik sonuçlarıyla birlikte ele alınarak doktor tarafından açıklanıyor. Sonucun çok uzun sürmesi halinde hastaların, çekimin yapıldığı hastanenin radyoloji bölümüyle iletişime geçmesi öneriliyor.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; sonucunuzun değerlendirilmesi ve tedavi süreciniz için doktorunuza başvurmanız gerekir.