Motosiklet kazasında vefat eden Defne Su Çelik kaç yaşındaydı? Arkadaşı Halil Samet Karadağ'ın sağlık durumu nasıl?

Mersin Erdemli'de meydana gelen motosiklet kazası, gençleri ve ailelerini yasa boğdu. Defne Su Çelik'in kaç yaşında olduğu ve kazada ağır yaralanan arkadaşı Halil Samet Karadağ'ın durumu merak ediliyor. Olay, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı ve soru işaretlerini beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERSİN'DEKİ KAZA OLAYI NEDİR?

Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki S.U. yönetimindeki hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Defne Su Çelik'in kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu, Defne Su Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan arkadaşı da ağır şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKA KOLTUKTA OLAN HALİL SAMET KARADAĞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Motosikletin arkasında yolculuk yapan 18 yaşındaki Halil Samet Karadağ ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddi olup, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI MI?

Evet, kazaya sebep olan hafif ticari aracın sürücüsü S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün kazanın ardından yetkililerce sorgulandığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.