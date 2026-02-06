Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü "MONİTUM Faaliyeti", Türkiye'de yabancı istihbarat servislerine yönelik en dikkat çekici operasyonlardan biri olarak kayda geçti. Operasyon kapsamında, İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki isim gözaltına alınan Mossad ajanı Mehmet Budak Derya kimdir? Mehmet Budak nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MOSSAD AJANI MEHMET BUDAK DERYA KİMDİR?

Mehmet Budak Derya, mesleki geçmişi itibarıyla Maden Mühendisi olarak biliniyor. 2005 yılında kendi şirketini kuran Derya, Mersin'in Silifke ilçesinde açtığı mermer ocağıyla uluslararası ticarete adım attı. Zamanla dünyanın farklı ülkelerine mermer ihracatı yaparak ticari ağını genişletti.

Bu uluslararası ticari faaliyetler, İsrail İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekti. Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Derya'nın iş hacmi ve Orta Doğu bağlantıları, Mossad tarafından potansiyel bir temas noktası olarak değerlendirildi. Bu süreç, ilerleyen yıllarda istihbarat temelli bir ilişkiye evrildi.

MEHMET BUDAK DERYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Budak Derya'nın gözaltına alınma nedeni, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi aktardığı yönündeki tespitler oldu. MİT tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Derya'nın Mossad mensuplarıyla doğrudan temas kurduğu belirlendi.

Ocak 2013'te Avrupa'da gerçekleştirilen bir görüşmede, şirket sahibi kimliği altında Mossad mensuplarıyla bir araya gelen Derya'nın, bu görüşmenin ardından aktif biçimde bilgi temin etmeye başladığı tespit edildi. Toplanan bilgilerin, düzenli şekilde İsrail istihbaratına aktarıldığı belirlendiği için operasyon düğmesine basıldı.

MEHMET BUDAK NERELİ?

Mehmet Budak Derya'nın ticari faaliyetlerinin merkezi Mersin'in Silifke ilçesi olarak öne çıkıyor. Mermer ocağının da bu bölgede bulunması, iş hayatının önemli bir bölümünü Akdeniz hattında sürdürdüğünü gösteriyor.

Resmî kaynaklara yansıyan bilgilerde, doğum yeriyle ilgili ek bir detay paylaşılmadı.

MEHMET BUDAK DERYA KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Budak Derya'nın yaşıyla ilgili resmî ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

MEHMET BUDAK DERYA NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Budak Derya'nın ana mesleği maden mühendisliği olup, iş hayatında mermer ticareti ile öne çıktı. 2005 yılında kurduğu şirket aracılığıyla mermer ocağı işletti ve uluslararası pazarlara açıldı.

İddialara göre, bu ticari faaliyetler Mossad tarafından bir örtü olarak kullanıldı. İsrail'in kurduğu paravan şirket aracılığıyla Derya ile temas kuruldu. "Ali Ahmed Yassın" kod adlı şahıs üzerinden geliştirilen ilişki, zamanla istihbarat faaliyetlerine dönüştü.

Derya'nın, Mossad'ın talimatıyla Veysel Kerimoğlu'nu işe aldığı, onunla birlikte elde edilen bilgileri İsrail istihbaratına aktardığı belirlendi. Kerimoğlu'nun maaşının dahi istihbarat servisince karşılandığı, MİT'in tespitleri arasında yer aldı.

TİCARİ FAALİYETTEN İSTİHBARAT AĞINA UZANAN SÜREÇ

Mehmet Budak Derya'nın, Veysel Kerimoğlu aracılığıyla Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı ve bu süreçte İsrail politikalarına muhalif Filistinli şahıslarla temas kurduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında elde edilen sosyal, ticari ve kişisel bilgilerin Mossad'a aktarıldığı ifade edildi.