Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Monza Fiorentina maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A kapsamında oynanacak karşılaşma Monza'daki U-Power Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Monza Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Monza Fiorentina maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

MONZA FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza Fiorentina maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MONZA FİORENTİNA MAÇI S SPORT 2 CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+'ta 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

MONZA FİORENTİNA MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLENİR Mİ?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

MONZA FİORENTİNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Serie A maçlarının Türkiye yayın hakları S Sport'ta bulunduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport Plus ya da Disney Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

MONZA FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?

Monza Fiorentina maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma İtalya Serie A kapsamında gerçekleştirilecek.

MONZA FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Monza Fiorentina maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

MONZA FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monza ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A karşılaşması Monza'daki U-Power Stadyumu'nda oynanacak.

MONZA'DA PAZARTESİ GECESİ

Monza, sahasında Fiorentina'yı yenerek ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Fiorentina ise deplasmandan galibiyetle dönerek Serie A'daki hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.