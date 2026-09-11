Montella Fenerbahçe'ye gelecek mi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Montella mı olacak?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, Vincenzo Montella ismi gündeme geldi. Sosyal medyada ve futbol kamuoyunda konuşulan iddiaların ardından “Montella Fenerbahçe’ye gelecek mi?” ve “Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Montella mı olacak?” soruları gündem oldu. Gözler, sarı-lacivertli kulüpten gelecek olası açıklamalara çevrildi.

MONTELLA FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı gündemdeki yerini korurken, Vincenzo Montella’nın sarı-lacivertli takımın başına geçeceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. “Montella Fenerbahçe’ye gelecek mi?” ve “Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Montella mı olacak?” soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE MONTELLA İLE ANLAŞTI MI?

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Fenerbahçe’nin Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaların şu an için resmi bir dayanağı bulunmuyor. Fenerbahçe’nin Montella ile anlaşma sağladığına ilişkin kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

MONTELLA FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Vincenzo Montella’nın Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olacağı yönündeki haberler şu aşamada sosyal medyada yayılan iddialardan ibaret. Resmi kaynaklardan doğrulanmış bir anlaşma veya imza açıklaması bulunmadığı için söz konusu iddiaların kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Fenerbahçe ile Vincenzo Montella arasında teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada yer alan paylaşımların resmi açıklamalarla desteklenip desteklenmediği önem taşıyor.

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