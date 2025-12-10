Monaco Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Monaco Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Monaco GS maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Monaco Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Monaco Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

MONACO GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Monaco Galatasaray maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Monaco Galatasaray özet bölümünde yer alan bilgilerden Monaco Galatasaray geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Monaco Galatasaray maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

MONACO GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Monaco Galatasaray maçı 1-0'lık Monaco üstünlüğüyle sona erdi.

MONACO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Monaco Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.