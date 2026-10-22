Monaco Freiburg maçı hangi kanalda, Monaco Freiburg nereden CANLI izlenir?

Monaco – Freiburg maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Ancak güncel yayın planına göre karşılaşma Türkiye’de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Monaco – Freiburg maçının saati, stadı ve yayın durumuna dair bilgiler.

MONACO FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile Freiburg arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, mevcut yayın planına göre Türkiye’de herhangi bir televizyon kanalında ya da dijital platformda yer almıyor. Aynı saatte oynanan çok sayıda Avrupa kupası maçı nedeniyle yayıncı kuruluşun bu karşılaşmayı programına almadığı görülüyor.

MONACO FREİBURG MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?

Şu an için Monaco – Freiburg maçının Türkiye’den canlı izlenebileceği resmi bir yayın bulunmuyor. Yayın planında son dakika değişikliği yapılması halinde karşılaşmanın tabii Spor kanallarından birinde yer alma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle maç saatine yakın tabii’nin yayın akışını kontrol etmekte fayda var.

MONACO FREİBURG MAÇI HANGİ GÜN?

Monaco ile Freiburg, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

MONACO FREİBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

MONACO FREİBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Monako Prensliği’nde bulunan ve Monaco’nun iç saha maçlarını oynadığı Stade Louis II’de oynanacak. Akdeniz kıyısındaki konumuyla dikkat çeken stat, Avrupa’nın en özel atmosferli arenalarından biri olarak biliniyor.

MONACO VE FREİBURG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Monaco, Fransa’nın güneyindeki bağımsız Monako Prensliği’nin futbol takımı. Ayrı bir ülke olmasına rağmen Monaco, Fransa’nın birinci ligi Ligue 1’de mücadele ediyor ve sekiz kez Fransa şampiyonluğu yaşadı. Freiburg ise Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg kentini temsil eden ve Bundesliga’da yer alan bir kulüp.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Resmi yayını bulunmayan maçlarda sosyal medyada “canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar daha da yaygınlaşıyor. Bu bağlantılar çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor ve zararlı yazılım ile kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Futbolseverlerin bu tür sitelerden uzak durması öneriliyor.