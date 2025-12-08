Monaco'da kaç oyuncu eksik, hangi oyuncular Galatasaray'a karşı oynamayacak (Monaco Galatasaray)?

Galatasaray kafilesinde Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu yer alırken; sakatlıkları nedeniyle Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo kafilede bulunmadı. Peki Monaco'da kaç eksik oyuncu var ve Galatasaray maçında hangi isimler forma giyemeyecek (Monaco – Galatasaray)?

GALATASARAY EKSİK KADROYLA FRANSA'YA GİTTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşma için Fransa'ya hareket etti. Son hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Nice'e ulaştı.

Kafilede kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu yer aldı. Ancak sakatlıkları devam eden Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo takımın Fransa yolculuğuna dahil edilmedi.

GALATASARAY'IN MONACO MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın Monaco deplasmanı için belirlenen aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

MONACO'DA GALATASARAY'A KARŞI EKSİK OYUNCULAR

Monaco cephesinde Galatasaray karşılaşması öncesi kadroda önemli eksikler göze çarpıyor. Takımda sakatlık, şüpheli durum ve statü gereği oynayamayan isimler şu şekilde:

• F. Balogun – Forvet / Durumu belirsiz

• A. Fati – Forvet / Uyluk kası gerilmesi

• E. Dier – Defans / Baldır bölgesinde zorlanma

• C. Mawissa – Defans / Darbe kaynaklı sakatlık

• G. Ilenikhena – Forvet / Diz sakatlığı

• K. Diatta – Orta saha /Statü nedeniyle oynayamayacak

• P. Brunner – Forvet /Statü gereği kadroda yok