Modern Türk mutfağı yemek tarifleri: En popüler 10 Türk yemeği tarifi nedir?
Modern Türk mutfağı, geleneksel tariflerin yenilikçi sunumlarla birleşmesiyle gastronomi dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda hem yerli hem de yabancı mutfaklarda popülerliği artan Türk yemekleri, farklı yorumlarla yeniden sofralarda yerini alıyor. Peki, modern Türk mutfağı yemek tarifleri: En popüler 10 Türk yemeği tarifi nedir?
Türk mutfağı, köklü geçmişini modern dokunuşlarla birleştirerek 2026 yılında da en çok araştırılan gastronomi başlıkları arasında yer alıyor. Şeflerin yenilikçi sunumlarıyla yeniden yorumlanan geleneksel lezzetler, dünya mutfağında da ilgi görüyor. Modern Türk mutfağı yemek tarifleri nelerdir, en popüler 10 Türk yemeği hangileri olarak öne çıkıyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.
1. MANTI
Malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 250–300 gr kıyma
- 1 orta boy soğan
- Karabiber, tuz
- 1 kase yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Pul biber, nane
Yapılışı
Un, yumurta, su ve tuz ile sert ama elastik bir hamur yoğrulur. Hamur 20–30 dakika dinlendirilir. İnce açılır ve küçük karelere kesilir. Kıyma, rendelenmiş soğan ve baharatlar karıştırılır. Her kareye küçük bir miktar harç konur ve bohça şeklinde kapatılır. Kaynar tuzlu suda mantılar su yüzüne çıkana kadar haşlanır.
Sunum
Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Tereyağında kızdırılmış pul biber ve nane gezdirilerek servis edilir.
2. İSKENDER KEBAP
Malzemeler
- 400–500 gr döner eti
- 2 adet pide
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı domates sosu
- 1 kase yoğurt
- Tuz
Yapılışı
Pideler küp küp doğranır ve servis tabağına alınır. Döner etleri tavada kısa süre ısıtılır. Domates sosu hazırlanır (salça + su + az yağ ile kaynatılır). Pide üzerine etler yerleştirilir ve sıcak domates sosu dökülür.
Sunum
Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir. Yanında yoğurt ile sıcak servis edilir.
3. ADANA KEBAP
Malzemeler
- 500 gr kuzu kıyma (yağlı)
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 50–70 gr kuyruk yağı
- Şiş
Yapılışı
Kıyma, kuyruk yağı ve baharatlar en az 10–15 dakika yoğrulur. Harç özleşince şişlere uzun ve sıkı şekilde bastırılarak sarılır. Mangalda yüksek ateşte çevrilerek pişirilir. Dışı kızarıp içi sulu kalmalıdır.
Sunum
Lavaş ekmek, közlenmiş biber, domates ve sumaklı soğanla servis edilir.
4. LAHMACUN
Malzemeler
- 3 su bardağı un
- Yarım paket maya
- 1 su bardağı su
- 250 gr kıyma
- 1 soğan
- 2 domates
- 2 biber
- Maydanoz
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
Hamur yoğrulup mayalandırılır. İç harç için tüm sebzeler ince ince doğranır ve kıyma ile karıştırılır. Hamur açılır, üzerine harç ince tabaka halinde yayılır. Yüksek ısıda fırında 6–8 dakika pişirilir.
Sunum
Üzerine limon sıkılır, maydanoz eklenir ve sarılarak yenir.
5. KURU FASULYE
Malzemeler
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 1 büyük soğan
- 2 yemek kaşığı salça
- 100 gr kuşbaşı et veya sucuk
- Tuz, sıvı yağ
Yapılışı
Fasulyeler bir gece önceden ıslatılır. Haşlanır ve süzülür. Tencerede soğan kavrulur, salça eklenir. Et veya sucuk ilave edilir. Fasulye eklenip üzerini geçecek kadar su konur ve kısık ateşte pişirilir.
Sunum
Sıcak pilav ve turşu ile servis edilir.
6. İÇLİ KÖFTE
Malzemeler
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı irmik
- 300 gr kıyma
- 1 soğan
- 1 çay bardağı ceviz
- Baharatlar
Yapılışı
Bulgur ve irmik sıcak suyla ıslatılır, yoğrularak dış harç hazırlanır. İç harç için kıyma, soğan ve ceviz kavrulur. Dış harçtan parçalar alınıp ince şekilde açılır, iç doldurulup kapatılır.
Sunum
Kızartılarak ya da haşlanarak sıcak servis edilir.
7. MENEMEN
Malzemeler
- 3 yumurta
- 3 domates
- 2 yeşil biber
- Tuz
- Zeytinyağı
Yapılışı
Biberler yağda yumuşatılır. Domatesler eklenip suyunu çekene kadar pişirilir. Yumurtalar kırılır, istenirse karıştırılır ya da bütün bırakılır.
Sunum
Sıcak tavada ekmekle servis edilir.
8. HÜNKAR BEĞENDİ
Malzemeler
- 2–3 patlıcan
- 300 gr kuzu eti
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- Tereyağı
- Tuz
Yapılışı
Patlıcanlar közlenip ezilir. Beşamel sos hazırlanır (tereyağı + un + süt). Patlıcanla karıştırılır. Et ayrı tavada soğanla pişirilir ve soslanır.
Sunum
Patlıcan püresi tabağa alınır, üzerine et konur.
9. BAKLAVA
Malzemeler
- Baklavalık yufka
- 2 su bardağı ceviz/fıstık
- 200 gr tereyağı
- Şerbet (şeker + su + limon)
Yapılışı
Yufkalar kat kat serilir, aralara yağ ve ceviz konur. Dilimlenir. Fırında altın rengi olana kadar pişirilir. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülür.
Sunum
Dinlendirilerek servis edilir.
10. MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler
- 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 soğan
- 1 havuç
- 1 patates
- 1 yemek kaşığı un
- Tereyağı
- Nane, pul biber
Yapılışı
Sebzeler doğranır, mercimekle birlikte haşlanır. Blenderdan geçirilir. Ayrı tavada tereyağı, un ve baharat kavrulur ve çorbaya eklenir.
Sunum
Üzerine naneli tereyağı gezdirilerek sıcak servis edilir.