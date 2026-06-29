Modern Türk mutfağı yemek tarifleri: En popüler 10 Türk yemeği tarifi nedir?

Türk mutfağı, köklü geçmişini modern dokunuşlarla birleştirerek 2026 yılında da en çok araştırılan gastronomi başlıkları arasında yer alıyor. Şeflerin yenilikçi sunumlarıyla yeniden yorumlanan geleneksel lezzetler, dünya mutfağında da ilgi görüyor. Modern Türk mutfağı yemek tarifleri nelerdir, en popüler 10 Türk yemeği hangileri olarak öne çıkıyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1. MANTI

Malzemeler

3 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

250–300 gr kıyma

1 orta boy soğan

Karabiber, tuz

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber, nane

Yapılışı

Un, yumurta, su ve tuz ile sert ama elastik bir hamur yoğrulur. Hamur 20–30 dakika dinlendirilir. İnce açılır ve küçük karelere kesilir. Kıyma, rendelenmiş soğan ve baharatlar karıştırılır. Her kareye küçük bir miktar harç konur ve bohça şeklinde kapatılır. Kaynar tuzlu suda mantılar su yüzüne çıkana kadar haşlanır.

Sunum

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Tereyağında kızdırılmış pul biber ve nane gezdirilerek servis edilir.

2. İSKENDER KEBAP

Malzemeler

400–500 gr döner eti

2 adet pide

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates sosu

1 kase yoğurt

Tuz

Yapılışı

Pideler küp küp doğranır ve servis tabağına alınır. Döner etleri tavada kısa süre ısıtılır. Domates sosu hazırlanır (salça + su + az yağ ile kaynatılır). Pide üzerine etler yerleştirilir ve sıcak domates sosu dökülür.

Sunum

Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir. Yanında yoğurt ile sıcak servis edilir.

3. ADANA KEBAP

Malzemeler

500 gr kuzu kıyma (yağlı)

1 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

50–70 gr kuyruk yağı

Şiş

Yapılışı

Kıyma, kuyruk yağı ve baharatlar en az 10–15 dakika yoğrulur. Harç özleşince şişlere uzun ve sıkı şekilde bastırılarak sarılır. Mangalda yüksek ateşte çevrilerek pişirilir. Dışı kızarıp içi sulu kalmalıdır.

Sunum

Lavaş ekmek, közlenmiş biber, domates ve sumaklı soğanla servis edilir.

4. LAHMACUN

Malzemeler

3 su bardağı un

Yarım paket maya

1 su bardağı su

250 gr kıyma

1 soğan

2 domates

2 biber

Maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı

Hamur yoğrulup mayalandırılır. İç harç için tüm sebzeler ince ince doğranır ve kıyma ile karıştırılır. Hamur açılır, üzerine harç ince tabaka halinde yayılır. Yüksek ısıda fırında 6–8 dakika pişirilir.

Sunum

Üzerine limon sıkılır, maydanoz eklenir ve sarılarak yenir.

5. KURU FASULYE

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı salça

100 gr kuşbaşı et veya sucuk

Tuz, sıvı yağ

Yapılışı

Fasulyeler bir gece önceden ıslatılır. Haşlanır ve süzülür. Tencerede soğan kavrulur, salça eklenir. Et veya sucuk ilave edilir. Fasulye eklenip üzerini geçecek kadar su konur ve kısık ateşte pişirilir.

Sunum

Sıcak pilav ve turşu ile servis edilir.

6. İÇLİ KÖFTE

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

300 gr kıyma

1 soğan

1 çay bardağı ceviz

Baharatlar

Yapılışı

Bulgur ve irmik sıcak suyla ıslatılır, yoğrularak dış harç hazırlanır. İç harç için kıyma, soğan ve ceviz kavrulur. Dış harçtan parçalar alınıp ince şekilde açılır, iç doldurulup kapatılır.

Sunum

Kızartılarak ya da haşlanarak sıcak servis edilir.

7. MENEMEN

Malzemeler

3 yumurta

3 domates

2 yeşil biber

Tuz

Zeytinyağı

Yapılışı

Biberler yağda yumuşatılır. Domatesler eklenip suyunu çekene kadar pişirilir. Yumurtalar kırılır, istenirse karıştırılır ya da bütün bırakılır.

Sunum

Sıcak tavada ekmekle servis edilir.

8. HÜNKAR BEĞENDİ

Malzemeler

2–3 patlıcan

300 gr kuzu eti

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tereyağı

Tuz

Yapılışı

Patlıcanlar közlenip ezilir. Beşamel sos hazırlanır (tereyağı + un + süt). Patlıcanla karıştırılır. Et ayrı tavada soğanla pişirilir ve soslanır.

Sunum

Patlıcan püresi tabağa alınır, üzerine et konur.

9. BAKLAVA

Malzemeler

Baklavalık yufka

2 su bardağı ceviz/fıstık

200 gr tereyağı

Şerbet (şeker + su + limon)

Yapılışı

Yufkalar kat kat serilir, aralara yağ ve ceviz konur. Dilimlenir. Fırında altın rengi olana kadar pişirilir. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülür.

Sunum

Dinlendirilerek servis edilir.

10. MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1 soğan

1 havuç

1 patates

1 yemek kaşığı un

Tereyağı

Nane, pul biber

Yapılışı

Sebzeler doğranır, mercimekle birlikte haşlanır. Blenderdan geçirilir. Ayrı tavada tereyağı, un ve baharat kavrulur ve çorbaya eklenir.

Sunum

Üzerine naneli tereyağı gezdirilerek sıcak servis edilir.