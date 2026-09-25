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MobLand 2. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

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MobLand 2. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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MobLand 2. sezon 3. bölüm için geri sayım başladı. 18 Eylül'de başlayan yeni sezonun bölümleri haftalık olarak yayınlanırken, dizinin takipçileri 3. bölümün yayın tarihini merak ediyor. Peki, MobLand 2. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? MobLand 2. sezon yayın takvimi haberimizde.

MobLand 2. sezon bölümleri haftalık yayın düzeniyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 18 Eylül Cuma günü başlayan yeni sezonun ikinci bölümü 25 Eylül Cuma günü yayınlanırken, üçüncü bölümün yayın tarihi de belli oldu. Paramount+ tarafından paylaşılan yayın düzenine göre yeni bölümler her hafta cuma günü platformdaki yerini alıyor. Peki, MobLand 2. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

MOBLAND 2. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MobLand 2. sezon 3. bölüm, 2 Ekim 2026 Cuma günü yayınlanacak. Dizinin ikinci sezonu 18 Eylül'de başladı ve bölümler haftalık olarak cuma günleri yayınlanıyor. Bu yayın düzeni doğrultusunda 25 Eylül'de yayınlanan ikinci bölümün ardından üçüncü bölüm 2 Ekim Cuma günü Paramount+'ta izleyiciyle buluşacak.

İkinci sezonun toplam 10 bölümden oluşacağı ve yeni bölümlerin sezon finaline kadar her cuma yayınlanacağı resmi olarak açıklandı.

MOBLAND 2. SEZON YAYIN TAKVİMİ

MobLand 2. sezonun yayın takvimi, 18 Eylül 2026 Cuma günü başlayan haftalık yayın düzenine göre ilerliyor. Toplam 10 bölümden oluşan sezonun yeni bölümleri her cuma Paramount+ üzerinden yayınlanacak.

Sezonun yayın başlangıcı 18 Eylül Cuma olarak belirlenirken, ikinci bölüm 25 Eylül Cuma, üçüncü bölüm ise 2 Ekim Cuma günü yayınlanacak.

MobLand 2. sezon yayın düzeni şu şekilde:

Sezon başlangıcı: 18 Eylül 2026 Cuma

2. bölüm: 25 Eylül 2026 Cuma

3. bölüm: 2 Ekim 2026 Cuma

Yayın platformu: Paramount+

Toplam bölüm: 10

Yayın sıklığı: Her hafta cuma

Sezon finali: 20 Kasım 2026 Cuma

Paramount+ da MobLand 2. sezon için yeni bölümlerin her cuma yayınlanacağını ve sezonun 10 bölümden oluşacağını duyurdu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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