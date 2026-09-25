MobLand 2. Sezon 2. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) MobLand 2. Sezon 2. bölüm tek parça nereden nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MobLand 2. sezon 2. bölüm izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, MobLand 2. sezon 2. bölümün nereden ve nasıl izlenebileceğini araştırmaya başladı. Peki, MobLand 2. Sezon 2. bölüm tek parça nereden nasıl izlenir? (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) MobLand 2. Sezon 2. bölüm Full HD izle!
MobLand 2. sezon izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezon bölümleri resmi yayın platformu Paramount+ üzerinden takip edilebiliyor. 10 bölümden oluşan sezonun yeni bölümleri cuma günleri yayınlanmaya devam ediyor. Peki, MobLand 2. Sezon 2. bölüm tek parça nereden nasıl izlenir? MobLand 2. Sezon 2. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı)
MOBLAND 2. SEZON 2. BÖLÜM FULL HD İZLE! (TÜRKÇE DUBLAJ VE ALTYAZILI)
MobLand 2. sezon bölümleri, dizinin resmi yayın haklarını elinde bulunduran Paramount+ platformunda izlenebiliyor. Platformun resmi sayfasında MobLand'in 2. sezon bölümleri yer alıyor ve yeni bölümlerin her cuma yayınlandığı belirtiliyor.
MobLand 2. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Sezonun yayın süreci 18 Eylül 2026'da başladı ve bölümler haftalık olarak izleyiciyle buluşuyor.
MOBLAND 2. SEZON 2. BÖLÜM TEK PARÇA NEREDEN, NASIL İZLENİR?
MobLand 2. sezon 2. bölüm için resmi izleme adresi Paramount+ ve TOD TV platformudur. Dizinin bölümleri platformun MobLand sayfasında sezon ve bölüm seçenekleri üzerinden sunuluyor.
Paramount+ tarafından yapılan açıklamaya göre MobLand 2. sezonun yeni bölümleri her cuma yayınlanıyor. Böylece izleyiciler sezonu haftalık yayın takvimini takip ederek izleyebiliyor.
MOBLAND 2. SEZON YAYIN TAKVİMİ
MobLand 2. sezonun resmi yayın tarihi 18 Eylül 2026 olarak açıklandı. Toplam 10 bölümden oluşan sezonun yeni bölümleri her cuma yayınlanacak ve sezon finaline kadar bu yayın düzeni devam edecek.
Paramount+’ın güncel bilgilendirmesine göre 2. sezon şu anda platformda yayınlanıyor.
MOBLAND 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
MobLand 2. sezonda Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Anson Boon, Joanne Froggatt, Lara Pulver ve Janet McTeer gibi oyuncular yer alıyor.
Tom Hardy – Harry Da Souza
Pierce Brosnan – Conrad Harrigan
Helen Mirren – Maeve Harrigan
Paddy Considine – Kevin Harrigan
Anson Boon – Eddie Harrigan
Joanne Froggatt – Jan Da Souza
Lara Pulver – Bella Harrigan
Janet McTeer – Kat McAllister
Toby Jones – Colin Tattersall