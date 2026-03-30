Haberler

MLBB çekiliş sonuçları açıklandı! KAZANANLAR isim listesi ne zaman açıklanacak?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MLBB çekiliş sonuçları! Mobile Legends: Bang Bang Türkiye tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen büyük çekiliş, 30 Mart 2026’da İstanbul Maslak’ta noter huzurunda tamamlandı. Mobile Legends çekiliş sonuçları! Yüz binlerce katılımcının yer aldığı organizasyonda toplam 436 bin 924 kişi çekilişe dahil edilirken, Tesla Model Y başta olmak üzere iPhone 17, iPad 11 ve AirPods 4 gibi ödüller için kazananlar belirlendi.

Mobile Legends çekiliş sonuçları! Mobile Legends: Bang Bang Türkiye’nin Ramazan çekilişi, belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş, aynı anda dijital platformlardan canlı yayınlandı.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Mobile Legends: Bang Bang Türkiye tarafından düzenlenen Ramazan çekilişi, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te İstanbul Maslak’ta bulunan bir ajansta gerçekleştirildi. Çekiliş, noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri eşliğinde yapılırken, tüm süreç resmi kurallara uygun şekilde tamamlandı. Aynı anda sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanan organizasyon, katılımcılar tarafından anlık olarak takip edildi.

Toplam 436 bin 924 kişinin dahil olduğu çekilişte asil ve yedek talihliler belirlenirken, kazananların isimleri ile birlikte katıldıkları şehir bilgileri de canlı yayında açıklandı. Çekiliş öncesinde duyurulan ödüller kapsamında 1 kişiye Tesla Model Y, 30 kişiye iPhone 17 256 GB, 50 kişiye iPad 11 128 GB ve 50 kişiye AirPods 4 verileceği belirtilmişti.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekiliş sonuçlarına ilişkin detayların Mobile Legends: Bang Bang Türkiye’nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacağı bildirildi. Katılımcılar, kazanan listesine resmi YouTube kanalı başta olmak üzere duyuruların yapılacağı platformlar üzerinden ulaşabilecek.

Çekiliş sırasında isimler canlı yayında okunmuş olsa da, sonuçların resmi olarak ilan edileceği tarih ayrıca duyuruldu. Katılımcılar kesin ve doğrulanmış sonuçları resmi kaynaklardan takip edebilecek. 

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekiliş sonuçlarının 3 Nisan 2026 tarihinde ilan edileceği açıklandı. Asil ve yedek kazananlara ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacağı ifade edildi. Asil talihlilerin 18 Nisan 2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin ise 3 Mayıs 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği, bu süreler içerisinde başvuru yapılmaması halinde hak kaybı yaşanacağı açıklandı.

Onur BAYRAM
Haberler.com
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP'den 'Özkan Yalım' kararı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı