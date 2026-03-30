MLBB çekiliş sonuçları açıklandı! KAZANANLAR isim listesi ne zaman açıklanacak?

Mobile Legends çekiliş sonuçları! Mobile Legends: Bang Bang Türkiye’nin Ramazan çekilişi, belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş, aynı anda dijital platformlardan canlı yayınlandı.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Mobile Legends: Bang Bang Türkiye tarafından düzenlenen Ramazan çekilişi, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te İstanbul Maslak’ta bulunan bir ajansta gerçekleştirildi. Çekiliş, noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri eşliğinde yapılırken, tüm süreç resmi kurallara uygun şekilde tamamlandı. Aynı anda sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanan organizasyon, katılımcılar tarafından anlık olarak takip edildi.

Toplam 436 bin 924 kişinin dahil olduğu çekilişte asil ve yedek talihliler belirlenirken, kazananların isimleri ile birlikte katıldıkları şehir bilgileri de canlı yayında açıklandı. Çekiliş öncesinde duyurulan ödüller kapsamında 1 kişiye Tesla Model Y, 30 kişiye iPhone 17 256 GB, 50 kişiye iPad 11 128 GB ve 50 kişiye AirPods 4 verileceği belirtilmişti.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekiliş sonuçlarına ilişkin detayların Mobile Legends: Bang Bang Türkiye’nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacağı bildirildi. Katılımcılar, kazanan listesine resmi YouTube kanalı başta olmak üzere duyuruların yapılacağı platformlar üzerinden ulaşabilecek.

Çekiliş sırasında isimler canlı yayında okunmuş olsa da, sonuçların resmi olarak ilan edileceği tarih ayrıca duyuruldu. Katılımcılar kesin ve doğrulanmış sonuçları resmi kaynaklardan takip edebilecek.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekiliş sonuçlarının 3 Nisan 2026 tarihinde ilan edileceği açıklandı. Asil ve yedek kazananlara ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacağı ifade edildi. Asil talihlilerin 18 Nisan 2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin ise 3 Mayıs 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği, bu süreler içerisinde başvuru yapılmaması halinde hak kaybı yaşanacağı açıklandı.