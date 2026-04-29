Mithat Pala kimdir, Mithat Pala kaç yaşında,mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Süper Lig ve alt liglerdeki performansıyla teknik direktörlerin radarına giren Mithat Pala hangi takımda oynuyor ve gelecekte hangi hedefleri hedefliyor? Çaykur Rizespor'un kadrosunda yer alan ve dinamik oyun yapısıyla orta alanın vazgeçilmez isimleri arasına giren başarılı futbolcunun doğum yeri, yaşı ve saha içerisindeki görev tanımı taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Mithat Pala’nın mevkisi ve profesyonel sözleşme detayları hakkında en güncel bilgilerle hazırladığımız oyuncu profilini haberimizde bulabilirsiniz.

MİTHAT PALA KİMDİR VE NERELİ?

15 Ağustos 2000 tarihinde dünyaya gelen Mithat Pala, futbol hayatına amatör kulüplerde adım attıktan sonra profesyonel basamakları hızla tırmanan bir isimdir. Genç yaşında sergilediği olgun futbolla teknik direktörlerin dikkatini çeken Pala, disiplini ve çalışma azmiyle tanınıyor. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşında olan futbolcu, modern orta saha oyuncularından beklenen "çift yönlü oyun" yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

MİTHAT PALA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kariyerindeki en büyük çıkışı Çaykur Rizespor forması altında gerçekleştiren Mithat Pala, Karadeniz temsilcisinin orta sahasındaki en önemli isimlerden biri konumundadır. Rizespor ile Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleri yaşayan genç oyuncu, kulübüyle olan sözleşmesine sadık kalarak istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Transfer dönemlerinde adı sıkça büyük kulüplerle anılsa da, Mithat Pala şu anki kulübünün başarısı için ter dökmeye devam ediyor.

MİTHAT PALA'NIN MEVKİSİ VE OYUN TARZI NEDİR?

Mithat Pala, ana mevkisi olan merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapmaktadır. Saha içerisindeki görev dağılımına göre;

• Defansif Katkı: Rakip atakları kesme ve top kazanma becerisi oldukça yüksektir.

• Oyun Kurma: Kazandığı topları dikine paslarla hücum hattına aktarma konusunda başarılıdır.

• Dinamizm: Maç boyunca bitmek bilmeyen enerjisiyle "box-to-box" (iki ceza sahası arası) oyuncu profilini başarıyla sergiler.

MİTHAT PALA'NIN KARİYER YOLCULUĞU

Futbolseverlerin özellikle Çaykur Rizespor formasıyla tanıdığı Mithat Pala, profesyonel kariyerinde daha önce Pazarspor ve Afyonspor gibi takımlarda kiralık olarak forma giymiş, buralarda kazandığı maç tecrübesiyle Süper Lig seviyesine hazır hale gelmiştir. Genç yaşına rağmen sahada liderlik özellikleri gösteren Pala, Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de izlenen oyuncular arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA MİTHAT PALA ETKİSİ

Özellikle Rizespor taraftarları tarafından çok sevilen Mithat Pala, saha dışındaki mütevazı yaşantısıyla da takdir topluyor. Genç futbolcu, gelişime açık performansı ve her geçen gün artan piyasa değeriyle Türk futbolunun gelecekteki önemli orta saha isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.