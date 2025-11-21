Haberler

Miss Universe hangi kanalda, nereden izlenir, Miss Universe Türkiye'de yayınlanıyor mı?

Güncelleme:
Miss Universe güzellik yarışmasında görev yapan iki jüri üyesi, final etabına kısa süre kala görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Organizasyon ise kamuoyunda dolaşan "gizli jüri" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yarışmanın ne zaman yapılacağı, yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve bu yıl ev sahipliğini hangi ülkenin üstleneceği de yoğun olarak merak ediliyor.

Ceren Arslan'ın kim olduğu, yaşı, nereli olduğu ve özel hayatına dair bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Miss Universe finaline günler kalmışken iki jüri üyesinin istifası gündeme damgasını vurdu. Bu ayrılıklardan birinde, organizasyonun aday belirleme sürecine müdahale ettiğine yönelik ciddi suçlamalar da yer alıyor. Peki Miss Universe bu yıl hangi tarihte yapılacak, yayın saati ne olacak, hangi kanalda izlenebilecek ve yarışma hangi ülkede gerçekleştirilecek?

MISS UNIVERSE 2025'TE TÜRKİYE'Yİ KİM TEMSİL EDİYOR?

Bu yıl Türkiye adına Miss Universe sahnesine çıkacak isim Ceren Arslan oluyor.

– 26 yaşında

– Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bilimi mezunu

– Akıcı düzeyde İngilizce ve Fransızca konuşuyor

– Ulusal güzellik yarışmalarında çeşitli derecelere sahip

Ceren Arslan, bu yılki organizasyonda Türkiye'nin iddialı temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

MISS UNIVERSE 2025 NE ZAMAN?

Kainat Güzellik Yarışması, 21 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek.

FİNAL TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Tarih : 21 Kasım 2025

• Ülke / Mekân : Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yer alan Impact Challenger Hall (Pak Kret)

Yayın : İspanyolca yayın yapan Telemundo ana yayıncı olarak yarışmayı ekrana getirecek. Ayrıca Peacock ve AIS Play üzerinden dijital olarak izlenebilecek.

Türkiye'de resmi bir yayıncı kanal açıklanmadığından, seyirciler yarışmayı büyük ölçüde Miss Universe'in resmi YouTube kanalı üzerinden takip edecek.

Saat : Yarışmanın Tayland saatiyle 08.00'de başlaması planlanıyor. (Türkiye saatiyle 04.00)

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Antalya doğumlu olan 26 yaşındaki Ceren Arslan, Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünü tamamlamıştır. Kamp döneminde fotoğraflarının az paylaşıldığı iddialarına ise Arslan şu şekilde yanıt vermiştir: "Bu tarz durumlar olabiliyor. Bazı ülkeler, kendi temsilcileri için özel ekipler getiriyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
