İslam dünyasında yılın manevi açıdan en özel zaman dilimlerinden biri olan Miraç Kandili, Müslümanların kalplerini arındırdığı, ibadetle ihya ettiği önemli gecelerden biridir. İbadet ve dua ile geçirilen bu gece, Recep ayının faziletini artıran nafile ibadetlerin yapılmasına vesile olur. Peki, Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandilinde oruç ne zaman, hangi gün tutulur? Miraç Kandilinde kaç gün oruç tutulur, sevabı nedir? Detaylar...

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili, Recep-i Şerif ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu gece, Müslümanlar için duaların, ibadetlerin ve nafile orucun önemiyle öne çıkar. Dini kaynaklara göre, Miraç Kandilinde oruç tutmak faziletli bir ibadet olarak kabul edilir ve Allah-u Teala'ya yakınlaşmaya vesile olur.

Recep ayı, İslam'ın mübarek üç aylarının ilkini oluşturur ve hem Regaip hem de Miraç Kandillerini içerir. Bu ayda tutulan oruçlar, farz olmamakla birlikte sevap kazandıran nafile ibadetler arasında sayılır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Recep ayının faziletini anlatan hadislerinde, bu ayda yapılan ibadetlerin önemine dikkat çekmiştir. Özellikle oruç tutmanın Allah rızasına ulaşmak için kıymetli bir fırsat olduğunu belirtmiştir.

Bu nedenle, Miraç Kandili'nin gündüzünde tutulan oruç, Müslümanlar tarafından gönül huzuruyla yerine getirilir ve gece yapılan dualar ile namazların maneviyatını artırır.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR?

Dini günlerde ibadetlerin temel ölçüsü gece ve gündüz ayrımıdır. Miraç Kandili, 2026 yılında 15 Ocak Perşembe akşamı başlar ve gece boyunca ibadetlerle ihya edilir. Ancak oruç, gecede değil gündüz vaktinde tutulur.

Bu nedenle Miraç Kandili orucu, 16 Ocak 2026 Cuma günü tutulur. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, yani Miraç gecesi, dua, namaz ve zikir ile geçirilirken, ertesi gün oruç tutularak ibadet tamamlanır.

Müslümanlar arasında sıkça sorulan "Miraç Kandilinde oruç hangi gün tutulur?" sorusunun cevabı net olarak, Miraç gecesini takip eden gündüzdür. Bu uygulama, İslam'daki gece-gündüz ibadet anlayışına uygundur ve nafile ibadetlerin önemine işaret eder.

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Miraç Kandili özelinde, tutulacak oruç bir günle sınırlıdır. Recep ayında oruç tutmak isteyenler için kesin bir sayı belirlenmemiştir; ancak Miraç Kandili için, 27. gecenin gündüzünde bir gün oruç tutulması tavsiye edilir.

Bu oruç farz değildir; yani zorunlu bir ibadet değildir, ancak nafile oruç olarak Allah rızasını kazanmak için büyük bir fırsattır. Sağlık durumu elverişli olan her Müslüman, bu ibadeti gönüllü olarak yerine getirebilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Miraç Kandilinde oruç, gece yapılan ibadetlerin ardından gelen önemli bir manevi amel olarak kabul edilir. Hadislerde, Recep ayının 27. gecesi ve gündüzünde yapılan ibadetlerin sevabının büyük olduğu ifade edilir.

Miraç gecesini ibadetle ihya eden ve ertesi günü oruçla geçiren Müslümanların dualarının kabul olacağı rivayet edilir. Bu nedenle Miraç Kandilinde oruç tutmak, sadece bir ibadet değil aynı zamanda manevi bir arınma ve gönül huzuru vesilesidir.

Oruç, namaz, dua, istiğfar ve sadaka ile birleştirildiğinde, kulun manevi kazancını artırır ve Allah'a yaklaşma bilincini güçlendirir. Bu özel ibadet, Müslümanlar için hem sevap hem de ruhani bir doyum anlamına gelir.