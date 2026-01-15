Miraç Kandili, İslam tarihinde derin anlamlar taşıyan, inanç, ibadet ve ahlaki sorumluluk bilincinin pekiştiği mübarek gecelerden biridir. Miraç; İslam inancına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın davetiyle göğe yükselmesi ve ilahi huzura kabul edilmesi hadisesini ifade eder. Arapça kökenli olan "Miraç" kelimesi, yükseğe çıkmak anlamına gelmekte olup "urûc" kökünden türemiştir. Peki, Miraç Kandilinde ne yapılır, anlam ve önemi nedir? Miraç Kandilinde edilecek dua ve ibadetler nelerdir? Detaylar...

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre bu kutlu gecede, ümmet için büyük müjdeler verilmiş; ibadet hayatının temel direği olan beş vakit namaz farz kılınmıştır. İlk olarak elli vakit olarak bildirilen namaz, Hz. Musa'nın uyarıları üzerine Peygamber Efendimiz'in Allah'a niyazda bulunmasıyla beş vakte indirilmiş, sevabı ise elli vakit olarak korunmuştur.

Miraç gecesinde ayrıca Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayeti vahyedilmiş, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdelenmiştir. Bununla birlikte İsra Suresi'nde yer alan; insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini koruyan, toplumsal düzeni ve ahlaki fazileti esas alan ilahi prensipler de bu gecede Peygamber Efendimiz'e bildirilmiştir.

İslam alimleri tarafından Miraç Kandili, ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde kabul edilmiş; bu gecede yapılan duaların geri çevrilmeyeceği ifade edilmiştir. Bu yönüyle Miraç Kandili, bireysel muhasebenin, tevbenin ve kulluk bilincinin zirveye ulaştığı müstesna zaman dilimlerinden biri olarak değerlendirilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR?

Miraç Kandili, gündüzü ve gecesiyle ibadetle değerlendirilmesi tavsiye edilen mübarek zamanlardan biridir. Recep ayının 27. gecesine denk gelen bu kandil öncesinde gündüz oruç tutularak geceye manevi hazırlık yapılması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz'in bu geceyle ilgili buyruğunda; gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçiren kimseye yüz yıllık ibadet sevabı verileceği bildirilmiştir.

Bu gecede yapılması tavsiye edilen başlıca uygulamalar arasında salat ü selam getirmek, tevbe ve istiğfar etmek, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek yer alır. Namaz borcu bulunanların kaza namazı kılmaları, borcu olmayanların ise nafile namazlarla geceyi ihya etmeleri önerilmiştir.

Miraç gecesinde cemaatle namaz kılmaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmış; özellikle kaza namazı bulunan kimselerin bu mübarek gecelerde nafile yerine kaza namazı kılmalarının daha uygun olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra tesbih namazı gibi ibadetlerin de eda edilebileceği belirtilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİNDE EDİLECEK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

Miraç Kandili, dua ve ibadetlerin yoğunlaştırılması gereken müstesna gecelerden biri olarak kabul edilir. Bu gecede yapılan ibadetlerin başında oruç, namaz, Kur'an tilaveti, istiğfar, salavat, dua ve sadaka gelir.

Recep ayının 27. gününde oruç tutulması tavsiye edilmiş; gündüzünde oruçlu, gecesinde ibadet halinde olmanın ilahi rahmete vesile olacağı ifade edilmiştir. Beş vakit namazın farz kılındığı bu gecede, namaz ibadetinin özel bir yeri bulunmaktadır. Hak dostları, bu gecede özellikle kaza namazlarının eda edilmesine dikkat çekmiştir.

Miraç gecesine mahsus olarak rivayet edilen uygulamalarda; on iki rek'at nafile namaz kılınması, her iki rek'atta selam verilmesi ve ardından tesbih, istiğfar ve salavat okunması tavsiye edilmiştir. Bunun devamında kişinin dilediği şekilde dua etmesi önerilmiştir.

Kur'an-ı Kerim okumak, özellikle Bakara Suresi'nin son iki ayetini okumak bu gecede öne çıkan ibadetlerdendir. Hadis kaynaklarında, bu ayetleri geceleyin okuyan kimseye yeterli olacağı bildirilmiştir.

Tevbe ve istiğfar ise Miraç Kandili'nin en önemli manevi yönlerinden biridir. Allah Teâla'nın, şirk koşmayan kullarının büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelediği rivayet edilmiştir. Bunun yanında salavat getirmenin sıkıntıların giderilmesine vesile olacağı, dua öncesinde hamd ve salavatla başlanmasının duanın kabulüne katkı sağlayacağı bildirilmiştir.

Sadaka vermek de Miraç Kandili'nde tavsiye edilen ibadetler arasında yer almakta; infakın kişiyi belalardan koruyacağı ve Allah'ın rızasına ulaştıracağı ifade edilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Miraç Kandili'nde okunması tavsiye edilen dualar arasında, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) tavsiye ettiği özel bir dua yer almaktadır. Bu dua, kulun Allah'tan hayır istemesini ve şerden O'na sığınmasını ifade eden kapsamlı bir niyazdır.

Miraç Kandili duasının okunuşu şu şekildedir:

"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh."

Bu duanın anlamında; Peygamber Efendimiz'in Allah'tan dilediği tüm hayırların istenmesi, O'nun sığındığı tüm şerlerden Allah'a sığınılması ve güç ile kudretin yalnızca Allah'tan olduğu vurgulanmaktadır.

Miraç Kandili gecesinde bu duanın, samimi bir niyetle ve mümkünse namaz sonrasında okunması tavsiye edilmiştir. Bu mübarek gecede edilen duaların geri çevrilmeyeceği inancı, Müslümanlar için Miraç Kandili'ni dua ve niyazla ihya edilmesi gereken özel bir zaman dilimi haline getirmektedir.