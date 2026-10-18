Milyoner yeni ödül ne kadar, büyük ödül 10 milyon TL mi oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyoner yeni ödül ne kadar sorusu, ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu öncesinde açıklanan değişikliklerin ardından izleyicilerin gündemine oturdu. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan programda büyük ödül, 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Yeni tutar, yarışmanın tanıtımında Türkiye'de verilmiş en büyük para ödülü olarak duyuruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül gerçekten 10 milyon TL mi oldu?
Büyük ödül 10 milyon TL mi oldu sorusunun yanıtı "evet" oldu. Yarışmada yeni dönem yalnızca ödülle sınırlı kalmadı; sunucu koltuğunda da önemli bir değişiklik yaşandı. 2024 yılından bu yana programı sunan Oktay Kaynarca'nın yerini, uzun yıllardır ATV Ana Haber'i sunan Cem Öğretir aldı. 26 yıldır ekranlarda olan yarışmanın sunucuları ve geçirdiği değişimler de yeniden merak edildi. Kim Milyoner Olmak İster'i daha önce kimler sundu? Tüm detaylar haberimizde…
MİLYONER YENİ ÖDÜL NE KADAR?
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmacılar, giderek zorlaşan soruları doğru yanıtlayarak bu tutara ulaşmaya çalışacak. Yeni ödül miktarı, yarışmanın tanıtımında Türkiye'de bir yarışma programında verilen en büyük para ödülü olarak öne çıkarıldı.
BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL Mİ OLDU?
Evet. Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yapılan değişiklikle 10 milyon TL'ye yükseltildi. Böylece yarışmacıların kazanabileceği en yüksek tutar iki katına çıktı. Yeni sezonda yarışmanın soru sayısı ve baraj noktalarında da düzenlemeye gidildiği belirtiliyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU KİM?
Yarışmanın yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. 2009 yılından bu yana ATV Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli gazeteci, sunuculuk koltuğunu Oktay Kaynarca'dan devraldı. Basına yansıyan bilgilere göre Kaynarca, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER KAÇ YILDIR YAYINDA?
Yarışma, Türkiye'de ilk kez 7 Mart 2000'de "Kim 500 Milyar İster?" adıyla ekranlara geldi ve yaklaşık 26 yıldır izleyiciyle buluşuyor. Programın ilk sunucusu Kenan Işık oldu. Show TV ve Kanal D'de yayınlanan yarışma, Türk lirasından altı sıfırın atılmasının ardından "Kim 500 Bin İster?" adını aldı. Bir dönem Haluk Bilginer'in de sunduğu program, daha sonra "Kim 1 Milyon İster?" adıyla yayınlandı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İ KİMLER SUNDU?
Yarışma, 2011 yılında ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?" adıyla yeniden ekranlara döndü ve sunuculuğunu yine Kenan Işık üstlendi. Işık'ın 2014 yılında yaşadığı sağlık sorununun ardından programın sunuculuğunu sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu yaptı. 2024 yılında koltuğu Oktay Kaynarca devraldı. Yeni dönemde ise yarışmayı Cem Öğretir sunacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?
Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yeni sezonuna ilişkin yayın günü ve saati, ATV'nin yayın akışı ve resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.