Milyoner yeni ödül ne kadar, büyük ödül 10 milyon TL mi oldu?

Büyük ödül 10 milyon TL mi oldu sorusunun yanıtı "evet" oldu. Yarışmada yeni dönem yalnızca ödülle sınırlı kalmadı; sunucu koltuğunda da önemli bir değişiklik yaşandı. 2024 yılından bu yana programı sunan Oktay Kaynarca'nın yerini, uzun yıllardır ATV Ana Haber'i sunan Cem Öğretir aldı. 26 yıldır ekranlarda olan yarışmanın sunucuları ve geçirdiği değişimler de yeniden merak edildi. Kim Milyoner Olmak İster'i daha önce kimler sundu? Tüm detaylar haberimizde…

MİLYONER YENİ ÖDÜL NE KADAR?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmacılar, giderek zorlaşan soruları doğru yanıtlayarak bu tutara ulaşmaya çalışacak. Yeni ödül miktarı, yarışmanın tanıtımında Türkiye'de bir yarışma programında verilen en büyük para ödülü olarak öne çıkarıldı.