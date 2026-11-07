Milot Rashica kimdir? Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

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Ağustos 2023'te Norwich City'ye 5,25 milyon euro ödenerek alınan Milot Rashica, Beşiktaş'taki dört yıllık sözleşmesinin son sezonunu oynuyor. Kulüp bitişi beklemek istemiyor.

MİLOT RASHİCA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Milot Rashica'nın ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması gündemde. Sabah'ın 7 Kasım 2026 tarihli haberine göre yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş, ara transfer döneminde göndermeyi düşündüğü isimlerin başına Rashica'yı koydu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun önceliği ise savunma; kulüp ocakta bir stoper ve bir orta saha oyuncusu almak istiyor, bunun için de kontenjanda yer açması gerekiyor.

Ayrılık konusu ilk kez yaz transfer döneminin son günlerinde açıldı. Oyuncunun menajeri Altin Lala, 2 Eylül 2026'da Beşiktaş'ın sözleşmeyi feshetmeyi pencerenin kapanmasına birkaç gün kala önerdiğini, oyuncu tarafının kalan sözleşme bedelinin en az yüzde 50'sini istediğini söyledi. Kulübün teklifi yüzde 20'nin altında kaldı. Anlaşma çıkmadı.

Rashica o güne kadar Beşiktaş formasıyla 121 resmi maça çıkmış, 12 gol ve 25 asist üretmişti. Ekim başında sakatlanan oyuncu, 18 Ekim'deki Trabzonspor maçının kamp kadrosunda da yer almadı.

MİLOT RASHİCA KİMDİR?

Milot Rashica, Beşiktaş'ta oynayan Kosovalı futbolcu. Kanatta ve ofansif orta sahada görev yapıyor, Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyiyor. Kosova'dan sonra Hollanda, Almanya ve İngiltere'de oynadı, Türkiye'ye ise 2022'de Galatasaray'a kiralık olarak geldi ve aynı sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

MİLOT RASHİCA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milot Rashica, Vushtrria'da 21 maçta 9 gol attıktan sonra 2015'te Hollanda'nın Vitesse takımına transfer oldu. Vitesse'de tüm kulvarlarda 100 maça çıktı ve 15 gol attı. 2017'de AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek Hollanda Kupası'nı kazanan Vitesse'nin final kadrosundaydı.

Ocak 2018'de Werder Bremen'e geçti ve Almanya'da 100 maçta 27 gol, 19 asistlik bir tablo bıraktı. Sonra İngiltere. 2021 yazında Norwich City'nin o transfer dönemindeki ilk imzası oldu.

Norwich'te 40 maça çıkan Rashica, 2022-23 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçirdi; sarı-kırmızılı takımla 29 maçta forma giydi ve şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş, Ağustos 2023'te oyuncuyu Norwich'e 5,25 milyon euro ödeyerek dört yıllığına kadrosuna kattı.

MİLOT RASHİCA KAÇ YAŞINDA?

Milot Rashica 30 yaşında. 28 Haziran 1996'da doğdu.

MİLOT RASHİCA NERELİ?

Milot Rashica Kosovalı. Futbola Kosova'nın Vushtrri kentinin takımı Vushtrria'da başladı ve üç yıl gençlik takımlarında oynadıktan sonra burada profesyonel oldu.

MİLOT RASHİCA KOSOVA MİLLİ TAKIMINDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Milot Rashica, 31 Mart 2026 itibarıyla Kosova Milli Takımı'nda 64 maça çıkmış ve 12 gol atmıştı. O tarihte Türkiye'nin Kosova'yı 1-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçında da sahadaydı.

Rashica gençlik kategorilerinde Arnavutluk'u temsil etti, A milli takımda da Arnavutluk formasını giydi, ardından Kosova'yı seçti. Kosova formasıyla ilk maçı, 5 Eylül 2016'da Finlandiya ile 1-1 biten Dünya Kupası eleme maçıydı.