Milli Takım maç kadrosu CANLI İZLE (TFF YouTube canlı yayın) Milli takım kadro yayını hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde açıklanacak aday kadrosu için beklenen gün geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 6 Kasım 2026 Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında milli takımın aday kadrosunu kamuoyuyla paylaşacak. Saat 14.00'te başlayacak toplantı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi kanalından canlı yayınlanacak. Peki, Milli takım kadro yayını hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Detaylar...

MİLLİ TAKIM KADROSU HANGİ KANALDA AÇIKLANACAK?

A Milli Takım'ın aday kadrosu, TFF'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak açıklanacak. Sergen Yalçın'ın basın toplantısını takip etmek isteyen futbolseverler, yayını internet üzerinden ücretsiz izleyebilecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU CANLI İZLE!

Basın toplantısının televizyon platformlarında yayımlanacağına ilişkin ayrıca duyurulmuş bir kanal bilgisi bulunmuyor. Yayının resmî adresi TFF YouTube kanalı olacak.

TFF YOUTUBE CANLI NASIL İZLENİR?

Milli takım kadrosu açıklamasını canlı izlemek isteyenler, TFF'nin YouTube kanalına şu adımlarla ulaşabilir:

YouTube uygulamasını veya internet sitesini açın.

Arama bölümüne Türkiye Futbol Federasyonu veya TFF yazın.

TFF'nin resmî kanalına giriş yapın.

Canlı yayınlar bölümünden Sergen Yalçın'ın basın toplantısını seçin.

Yayına bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlardan erişilebilecek. Güncel yayın duyurusu için TFF'nin resmî açıklaması da takip edilebilir.

TFF YOUTUBE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sergen Yalçın'ın milli takım aday kadrosunu açıklayacağı basın toplantısı, TFF'nin resmî YouTube kanalından canlı izlenebilecek. 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te başlayacak yayında, Belçika ve Fransa maçları için belirlenen futbolcular duyurulacak.

Kadro açıklamasının ardından listeye ilişkin bilgilere TFF'nin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilecek.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak futbolcular, Sergen Yalçın'ın basın toplantısında belli olacak. Teknik direktörün Belçika ve Fransa karşılaşmaları için tercih edeceği isimler, canlı yayında açıklanacak.

Millîler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. A Milli Takım, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için belirlenen aday kadrosu, 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısında kadroda yer alan futbolcuları duyuracak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre aday kadro tanıtımı canlı yayınla futbolseverlere aktarılacak.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI NEREDE DÜZENLENECEK?

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı, İstanbul'da bulunan TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Medya mensuplarının katılımıyla düzenlenecek toplantı, TFF'nin resmi YouTube kanalından canlı yayımlanacak.