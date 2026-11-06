Milli Takım Kadrosu TAM LİSTE! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var kimler yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde açıklanacak aday kadrosu için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî YouTube kanalında gerçekleştirilen canlı yayında kadro tercihlerini açıklıyor. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var kimler yok? Milli Takım kadrosu haberimizde.

MİLLİ TAKIM KADROSU TAM LİSTE!

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen aday kadrosu, Sergen Yalçın tarafından açıklandı. TFF'nin resmî YouTube kanalından canlı yayımlanan basın toplantısında duyurulan 26 kişilik listede Berke Özer de yer aldı.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinden toplam 26 futbolcu bulunuyor. İşte Belçika ve Fransa maçları öncesinde millî takıma davet edilen isimler:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan.

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER YOK?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almayan futbolcular da açıklanan listeyle birlikte netleşti. Kenan Yıldız, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan 26 kişilik aday kadroda bulunmadı. Sergen Yalçın'ın açıklamalarında, genç futbolcuyu kadroya almak istediği ancak kulübünün sakatlığı nedeniyle millî takım kampına katılmasını uygun bulmadığı belirtildi.

BERKE ÖZER YENİDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA!

Vincenzo Montella döneminde yaşanan anlaşmazlığın ardından millî takımdan uzak kalan Berke Özer, Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda kendisine yer buldu. Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada genç kaleciyi yeniden millî takıma kazandırmak için görüşme yapacağını belirtmişti.

Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE-BELÇİKA VE FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı programında iki karşılaşmaya çıkacak.

Türkiye-Belçika: 12 Kasım 2026 Perşembe, İzmir.

Fransa-Türkiye: 15 Kasım 2026 Pazar, deplasman.

Ay-yıldızlı ekip, ilk olarak 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Millî takım, üç gün sonra Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, iki karşılaşma için hazırlıklarını açıklanan aday kadro üzerinden sürdürecek.