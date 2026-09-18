Milli Takım Kadrosu TAM LİSTE! A Milli Takım aday kadrosunda kim, var kim yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı mı, kimler kadroya çağrıldı? soruları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Takım kadrosu tam liste şeklinde araştırılırken, A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular ve kadroda bulunmayan isimler merak ediliyor. İşte Milli Takım aday kadrosuna ilişkin tüm detaylar...

A MİLLÎ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda kadroda dikkat çeken isimler yer alırken, İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ ilk kez A Millî Takım'a davet edildi.

A MİLLÎ TAKIM KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

UEFA Uluslar A Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacak olan A Millî Takım'ın aday kadrosunda deneyimli futbolcuların yanı sıra ilk kez millî davet alan isimler de bulunuyor. İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ, kariyerlerinde ilk kez A Millî Takım aday kadrosunda kendilerine yer buldu.

FRANSA, İTALYA VE BELÇİKA MAÇLARI

Millî Takım, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleler öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin de yakın takibine girdi. Kadroda yer alan oyuncular, teknik heyetin belirleyeceği maç kadrosuna girebilmek için kamp sürecinde çalışmalarını sürdürecek.

İLK KEZ MİLLÎ TAKIM'A ÇAĞRILDILAR

Aday kadronun en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise dört futbolcunun ilk kez A Millî Takım'a davet edilmesi oldu. İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ, ilk kez A Millî Takım formasını giyme fırsatı için aday kadroda yer aldı.

A MİLLÎ TAKIM ADAY KADROSU TAM LİSTE

A Millî Takım'ın Fransa, İtalya ve Belçika karşılaşmaları için açıklanan aday kadrosunda yer alan futbolcuların tamamı şöyle:

İşte kadro: