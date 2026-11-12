Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli maç bugün mü? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli maç bugün mü? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşma için heyecan arttı. Millî mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının hangi gün oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Milli maç bugün mü? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Türkiye- Belçika karşılaşması için geri sayım sona erdi. Ay-yıldızlı ekip, kasım ayındaki ilk maçında Belçika'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler ise millî maçın tarihini, başlama saatini, oynanacağı stadı ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Milli maç bugün mü? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ?

Evet. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün (12 Kasım 2026 Perşembe) UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile karşı karşıya gelecek. A Millî Takım'ın grup aşamasındaki beşinci mücadelesi İzmir'de oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak mücadelede A Millî Takım, Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmaya İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre mücadele, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Millî Futbol Takımı, kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi programında Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Millî takımın maç takvimi şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye – 22.45

Belçika maçının ardından millîler, grup aşamasındaki son karşılaşması için Fransa deplasmanına çıkacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı28

18 canın gittiği faciada patrona ödül gibi ceza
Burak Hakkı ceviz işine girdi! Kilosu 480 TL, talebe yetişemiyor21

Ünlü oyuncu ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor
Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

Ünlü şarkıcının manzarası mest etti! Evini gören dönüp bir daha baktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu

Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi defalarca bakılan yerde bulundu
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi14

İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem başlıyor
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti17

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

İşler kızıştı, hükümet güçleri kritik cepheden kaçtı