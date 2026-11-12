Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Türkiye- Belçika karşılaşması için geri sayım sona erdi. Ay-yıldızlı ekip, kasım ayındaki ilk maçında Belçika'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler ise millî maçın tarihini, başlama saatini, oynanacağı stadı ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Milli maç bugün mü? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ?

Evet. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün (12 Kasım 2026 Perşembe) UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile karşı karşıya gelecek. A Millî Takım'ın grup aşamasındaki beşinci mücadelesi İzmir'de oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak mücadelede A Millî Takım, Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmaya İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre mücadele, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Millî Futbol Takımı, kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi programında Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Millî takımın maç takvimi şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye – 22.45

Belçika maçının ardından millîler, grup aşamasındaki son karşılaşması için Fransa deplasmanına çıkacak.