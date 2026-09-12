Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman oynanacak?

Milli maçlar ne zaman oynanacak, milli ara ne zaman başlayacak? Süper Lig’de fikstür devam ederken milli takım heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler, milli aranın tarihini ve A Milli Takım’ın sahaya çıkacağı karşılaşmaların ne zaman oynanacağını araştırıyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Futbolseverlerin merakla beklediği milli ara takvimi belli oldu. 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinde maçlara ara verilecek. Milli ara, 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim 2026'da sona erecek.

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'ndeki değişiklik kapsamında milli takım bu dönemde dört karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli ara kapsamında ilk iki maçını Türkiye'de oynayacak. Bu süreçte liglerde mücadele eden futbolcular da milli takım kadrolarına katılacak.

TÜRKİYE-FRANSA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım'ın milli ara dönemindeki ilk rakibi Fransa olacak. Türkiye ile Fransa arasındaki karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, Kocaeli Stadyumu'nda futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Fransa karşılaşması, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi seviyesindeki önemli mücadelelerinden biri olacak. Ay-yıldızlı ekip, kendi sahasında oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılarak organizasyona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Milli takımın ikinci karşılaşmasında rakibi İtalya olacak. Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın adresi ise Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi olacak.

A Milli Takım, Fransa maçının ardından İtalya karşılaşmasına hazırlanacak. İki güçlü rakiple karşılaşacak olan millilerde, milli ara boyunca teknik heyetin kadro tercihlerinin yanı sıra futbolcuların performansı da yakından takip edilecek.

2026-2027 MİLLİ ARA TAKVİMİ

2026-2027 sezonundaki ilk milli ara 21 Eylül'de başlayacak ve 6 Ekim'de sona erecek. Bu tarihler arasında A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'de de maç programına ara verilecek.

Milli ara boyunca Türkiye'nin Fransa ve İtalya'nın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi kapsamında diğer rakipleriyle oynayacağı karşılaşmalar da futbol gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonundaki milli maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İlk iki karşılaşmasını Türkiye'de oynayacak olan milliler, 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milli ara döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de karşılaşmalar yeniden başlayacak. Futbolseverler, milli takımın maçlarının ardından lig fikstürünü ve kulüplerin sahaya çıkacağı tarihleri takip edecek.