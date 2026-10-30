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Futbol liglerinde milli maç heyecanı öncesinde gözler ara takvimine çevrildi. Takımların lig karşılaşmalarına ara vereceği döneme ilişkin araştırmalar hız kazanırken, milli aranın başlangıç ve bitiş tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Milli ara kaç gün sürecek? Detaylar...

MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım 2026 milli ara dönemi 9 gün sürecek. FIFA'nın uluslararası maç takviminde 9-17 Kasım tarihleri arasında yer alan bu dönemde kulüpler, milli takımlara çağrılan futbolcularını ülkelerinin kadrolarına gönderecek. UEFA Uluslar Ligi'nde de grup aşamasının son karşılaşmaları oynanacak.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ ARA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 yılının son milli maç döneminde UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki karşılaşmaya çıkacak. Türkiye'nin maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika, saat 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye, saat 22.45

Türkiye-Belçika karşılaşması İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda, Fransa-Türkiye mücadelesi ise Bordeaux'daki Atlantique Stadı'nda oynanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilecek aranın ardından karşılaşmaların yeniden başlaması bekleniyor. Milli takımların programı 17 Kasım Salı günü tamamlanacak. Milli takım görevinden dönen futbolcuların kulüplerine katılmasıyla takımlar lig maçları için hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig'in milli ara sonrasındaki maç programı ve karşılaşma tarihleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı haftalık fikstür takip edilecek.