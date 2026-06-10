2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken Slovakya millî takımının durumu ve kadro tercihleri futbol gündeminde yakından takip ediliyor. Turnuvaya katılım sürecinde Avrupa elemelerinde yaşanan rekabet, birçok yıldız oyuncunun Dünya Kupası dışında kalmasına neden olurken, Milan Škriniar’ın durumu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Milan Skriniar Slovakya Dünya Kupası’na katıldı mı? Skriniar Dünya Kupası’nda yok mu, neden yok? Detaylar...

MILAN SKRINIAR SLOVAKYA DÜNYA KUPASI’NA KATILDI MI?

Resmî süreç ve açıklamalara göre Slovakya’nın play-off ve eleme dönemindeki performansı, turnuva bileti konusunu doğrudan belirlemiş durumda. Bu nedenle Škriniar’ın Dünya Kupası’nda yer almayacak.

SKRINIAR DÜNYA KUPASI’NDA NEDEN YOK?

2026 Dünya Kupası’nda bazı ülkelerin turnuvaya katılamaması, kadrolarında yer alan birçok üst düzey futbolcunun da organizasyon dışında kalmasına yol açtı. Slovakya millî takım kaptanı Milan Škriniar da bu isimler arasında gösteriliyor.

Süreçle ilgili haberlerde, Škriniar’ın kadro tercihinden ziyade ülkesinin eleme ve play-off aşamasındaki sonuçlarının belirleyici olduğu öne çıkıyor. Avrupa elemelerinde yaşanan yoğun rekabet, birçok güçlü oyuncuya sahip ülkenin bile Dünya Kupası bileti alamamasına neden olabiliyor.

SLOVAKYA’NIN ELEME SÜRECİ VE KRİTİK PLAY-OFF DÖNEMİ

Slovakya, Dünya Kupası yolunda play-off aşamasında mücadele ederken kadro tercihleri ve sakatlık durumları da süreci doğrudan etkiledi. Takımın önemli isimlerinden biri olan Milan Škriniar’ın adı, özellikle bu dönemde sıkça gündeme geldi.

Bazı dönemlerde sakatlık problemleri nedeniyle maç kaçırma ihtimali konuşulan Škriniar’ın durumu, hem kulüp hem de millî takım cephesinde dikkatle takip edildi. Ancak turnuva katılımının netleşmemesi, oyuncunun Dünya Kupası sahnesinde yer alamamasının temel nedeni olarak öne çıktı.