Milan Parma maçı hangi kanalda, Milan Parma nereden CANLI izlenir?

Serie A heyecanı hız kesmeden devam ederken gözler ** Ac Milan ile Parma Calcio arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Taraftarlar, "Milan Parma maçı hangi kanalda yayınlanacak, Milan Parma maçı canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milan–Parma maçının canlı yayın kanalı, platform detayları ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

MİLAN – PARMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Milan ile Parma kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi Türkiye'de S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MİLAN – PARMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

Milan ile Parma arasındaki İtalya Serie A karşılaşması 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MİLAN – PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik karşılaşmaya Milano ev sahipliği yapacak. Milan ve Parma, efsanevi Giuseppe Meazza Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Milan – Parma mücadelesi, S Sport Plus üzerinden internet platformu aracılığıyla şifreli olarak canlı izlenebilecek. Platform, uydu yayınına ek olarak dijital erişim imkânı sunuyor.

TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalında Tivibu platformu üzerinden 78 numaralı kanal aracılığıyla ve internet yayınıyla futbolseverlerle buluşacak. Yayın şifreli olarak sunulacak.

S SPORT 2 CANLI MAÇ YAYIN DETAYLARI

S Sport 2, Milan – Parma maçını Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izleyicilere aktaracak. Kanal ayrıca uydu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapacak.