Mike Tyson kimdir? Tuzlu Kahve'ye konuk olan Mike Tyson kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Boks tarihinin öne çıkan isimlerinden Mike Tyson, profesyonel kariyeri, kazandığı dünya şampiyonlukları ve özel hayatıyla tanınıyor. Genç yaşta profesyonel boksa adım atan Tyson, 20 yaşında dünyanın en genç ağır sıklet dünya şampiyonu unvanını kazandı. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan Amerikalı boksörün hayatı, evlilikleri ve dini de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mike Tyson kimdir? Tuzlu Kahve'ye konuk olan Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MIKE TYSON KİMDİR?

Mike Gerard Tyson, 30 Haziran 1966 tarihinde ABD'nin New York kentindeki Brooklyn ilçesine bağlı Fort Greene bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel boks kariyerine 18 yaşında başlayan Tyson, kısa sürede ağır sıklet kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Çocukluk yıllarını New York'ta geçiren Tyson'ın boksa yönelmesinde, gençlik tutukevi danışmanı ve eski boksör Bobby Stewart'ın önemli rolü oldu. Stewart tarafından yeteneği fark edilen Tyson, daha sonra antrenör ve menajer Cus D'Amato ile çalışmaya başladı. D'Amato ile yaptığı çalışmalar, profesyonel kariyerinin gelişiminde etkili oldu.

Eğitim hayatını lise üçüncü sınıfta bırakan Tyson, 16 yaşındayken annesini kaybetti. Genç yaşta karşılaştığı zorlukların ardından boksa odaklanan sporcu, 6 Mart 1985 tarihinde profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı. New York'ta Hector Mercedes ile karşılaşan Tyson, rakibini ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Profesyonel kariyerinin ilk yılında 15 maça çıkan Tyson, ilk 28 karşılaşmasının 26'sını nakavt veya teknik nakavtla kazandı. İlk rauntta elde ettiği nakavt galibiyetleriyle de dikkat çekti. Kısa sürede üst düzey rakiplerle karşılaşmaya başlayan boksör, 20 yaşında ağır sıklet dünya şampiyonluğunu kazanarak adını boks tarihine yazdırdı.

Tyson, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) kemerlerini kazanarak bu unvanları birleştiren isimlerden biri oldu. 1987'den 1990'a kadar ağır sıklet kategorisinde dünya şampiyonu olarak mücadele etti.

MIKE TYSON KAÇ YAŞINDA?

Mike Tyson, 30 Haziran 1966 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Genç yaşta profesyonel boksa başlayan Tyson, henüz 20 yaşındayken ağır sıklet dünya şampiyonluğunu kazanarak bu kategorideki en genç şampiyon oldu.

MIKE TYSON NERELİ?

Mike Tyson, ABD'nin New York kentinde dünyaya geldi. Brooklyn ilçesinin Fort Greene bölgesinde doğan Tyson, çocukluk ve gençlik yıllarını New York'ta geçirdi. Boks kariyerine de New York'ta profesyonel olarak başladı.

MIKE TYSON DİNİ NEDİR?

Mike Tyson, hapis yattığı dönemde Müslüman oldu. Bu dönemde Malik Abdülaziz adını aldı. Tyson'ın Müslüman olması, hayatına ilişkin merak edilen konular arasında yer alıyor.

MIKE TYSON EVLİ Mİ?

Mike Tyson, toplam üç kez evlendi. İlk evliliğini 1988 yılında Robin Givens ile yapan Tyson, 1997 yılında Monica Turner ile evlendi. Üçüncü evliliğini ise 2009 yılında Lakiha "Kiki" Spicer ile gerçekleştirdi.

Tyson'ın evlilikleri ve eşleri şu şekilde sıralanıyor:

Robin Givens: 1988-1989 yılları arasında evli kaldı.

Monica Turner: 1997-2003 yılları arasında evli kaldı.

Lakiha "Kiki" Spicer: 2009 yılında evlendiği eşidir.

MIKE TYSON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

MIKE TYSON'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Mike Tyson'ın doğum adı Michael Gerard Tyson'dır.

MIKE TYSON DÜNYANIN EN GENÇ AĞIR SIKLET ŞAMPİYONU MU?

Evet. Tyson, 1986 yılında 20 yaşındayken WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğunu kazanarak bu unvanı elde etti.

MIKE TYSON KAÇ KEZ EVLENDİ?

Mike Tyson üç kez evlendi. Robin Givens ile 1988-1989, Monica Turner ile 1997-2003 yılları arasında evli kaldı. Lakiha "Kiki" Spicer ile 2009 yılında evlendi.

MIKE TYSON MÜSLÜMAN MI?

Tyson, cezaevinde bulunduğu dönemde İslam dinini benimsedi ve Malik Abdülaziz adını aldı.