Mike James sakatlandı mı, aşil tendonu koptu mu, Mike James sağlık durumu ne?

Anadolu Efes'in deneyimli yıldızı Mike James'in sağlık durumu ve sakatlığının ne kadar ciddi olduğu merak konusu oldu. Sedyeye dahi zorla alınan Mike James'in Aşil tendonunun kopmuş olabileceğinden korkuluyor. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Kesin teşhisin MR sonuçlarının ardından netleşmesi beklenirken, Mike James'in uzun süre parkelerden uzak kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA KORKUTAN ANLAR

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda yaşanan pozisyonda Mike James, herhangi bir darbe almadan aniden parkeye yığıldı. Elini sağ ayak bileğinin arka kısmına götüren yıldız oyuncunun yüzündeki acı ifadesi, salondaki herkesi endişelendirdi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından James'in oyuna devam edemeyeceği kısa sürede anlaşıldı.

SEDYEYE GÜÇLÜKLE ALINDI

Ağrının şiddeti nedeniyle Mike James'in sedyeye taşınması bile zorlu oldu. Takım arkadaşları ve rakip oyuncuların endişeli bakışları arasında soyunma odasına götürülen deneyimli basketbolcu, Anadolu Efes cephesinde büyük bir moral bozukluğuna yol açtı.

AŞİL TENDONU KOPTU MU?

Pozisyonun görüntüsü ve James'in tepkisi, Aşil tendonunda kopma ihtimalini akla getirdi. Temassız gerçekleşen ve ayak bileğinin arka kısmında ani ağrıyla ortaya çıkan bu tür sakatlıklar, genellikle Aşil yırtığı ya da kopmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak kesin teşhis için MR sonucunun beklenmesi gerekiyor.

MİKE JAMES SEZONU KAPATTI MI?

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ilk izlenimler pek iç açıcı değil. Aşil tendonu kopmasının doğrulanması halinde Mike James'in ameliyat olması ve uzun bir tedavi sürecine girmesi gündeme gelecek. Bu tür sakatlıklarda iyileşme ve sahalara dönüş süreci genellikle aylar sürdüğü için, yıldız oyuncunun sezonu kapatma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

ANADOLU EFES İÇİN BÜYÜK KAYIP

Takımın hücum organizasyonunda kilit rol üstlenen Mike James'in olası uzun süreli yokluğu, Anadolu Efes'in EuroLeague hedeflerini doğrudan etkileyebilir. Lacivert-beyazlı ekibin, yıldız oyuncunun sağlık durumu netleştikten sonra kadro planlamasında yeni adımlar atması bekleniyor. Basketbolseverler ise MR sonucunun korkulan senaryoyu doğrulamamasını umuyor.