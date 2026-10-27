Mikdat Kadıoğlu kimdir? Mikdat Kadıoğlu İstanbul'daki sağanak için ne dedi?

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İstanbul'da 26 Ekim 2026 akşamı herkes aynı şeyi soruyordu: yarın okul var mı? İTÜ'den Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu cevabını bir saat aralığına bağladı. Ona göre asıl tehlike sabahın 06.00'sı ile 10.00'u arasında yollarda olacak insan sayısıydı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği o gün art arda uyarı yayımlamıştı. Okullar ve üniversiteler için ise akşam saatlerinde henüz bir karar açıklanmamıştı.

MİKDAT KADIOĞLU NE DEDİ?

Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya paylaşımında İstanbul'da en yoğun yağışın 27 Ekim Salı günü 03.00 ile 12.00 arasında beklendiğini ve bunun milyonlarca kişinin işe, okula gittiği saatlere denk geldiğini yazdı. Sabah trafiğinde alt geçitlerin suyla dolacağını, yolların kilitleneceğini söyledi.

Kadıoğlu'nun eleştirisi karar verme biçimineydi. Okullar kapatılır da yağmur yağmazsa "gülünç duruma düşme" kaygısının doğru bir ölçü olmadığını, kaçırılan dersin telafi edilebileceğini ama kaybedilen zamanın, kazaların ve canların geri gelmeyeceğini savundu. Afet yönetiminin tehlike gelmeden önce insanların ona maruz kalmasını azaltmak olduğunu, insanlar yolda mahsur kaldıktan sonra tatil ilan etmenin bir işe yaramadığını anlattı.

Tam gün tatil dışında seçenekler de sıraladı: derslerin geç başlaması, uzaktan eğitim, esnek çalışma saatleri ve ilçe bazında karar. Amacın 06.00 ile 10.00 arasında yolda olan insan sayısını düşürmek olduğunu söyledi.

MİKDAT KADIOĞLU KİMDİR?

Mikdat Kadıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde profesör. Çalışma alanı atmosfer bilimleri ve meteoroloji; 2001'den bu yana İTÜ'nün Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı'nda da ders veriyor.

Kuraklık, aşırı sıcak ve sel uyarılarıyla sık sık haberlere konu oluyor.

MİKDAT KADIOĞLU NEREDE OKUDU?

Mikdat Kadıoğlu, lisansını 1984'te İTÜ Meteoroloji Mühendisliği'nde tamamladı. Ardından ABD'ye gitti: University of Missouri-Columbia'da 1987'de yüksek lisansını, 1991'de doktorasını bitirdi.

MİKDAT KADIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mikdat Kadıoğlu, 1991'de İTÜ'ye döndü ve o yıldan beri Meteoroloji Mühendisliği'nde öğretim üyesi. 1993-1998 arasında bölüm başkan yardımcılığı yaptı, 1996-2013 arasında fakülte kurulunda yer aldı.

2008-2013 döneminde hem bölüm başkanıydı hem de üniversitenin bir uygulama ve araştırma merkezini yönetti. Aynı yıllarda İTÜ yönetim kurulunda da görev aldı. 2011-2015 arasında fakülte yönetim kurulu üyesiydi.

Üniversite dışında Türk Kızılay ile çalışıyor. 2005'ten bu yana Kızılay danışmanı olan Kadıoğlu, 2017'den itibaren Kızılay Genel Sekreteri'ne de danışmanlık yaptı.