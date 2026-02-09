Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi, son dönemde yalnızca yerel yönetim faaliyetleriyle değil, ulusal kamuoyuna yansıyan siyasi ve hukuki gelişmelerle de dikkat çekiyor. Bu sürecin merkezinde ise Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş yer alıyor. Hakkında yapılan açıklamalar sonrası yaşanan adli ve siyasi süreçler, kamuoyunun "Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir?" sorusuna yönelmesine neden oldu. Peki, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir? Zeynep Güneş Akgün hangi partiden, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Zeynep Güneş, 1976 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını yine Eskişehir ve çevresinde sürdüren Güneş, ortaokul ve lise öğrenimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Bu dönemde edindiği disiplinli eğitim anlayışı, ilerleyen yıllarda hem iş hayatında hem de siyasi çalışmalarında belirleyici oldu.

Lise eğitiminin ardından Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Zeynep Güneş, burada aldığı lisans eğitimiyle işletme alanında akademik yetkinlik kazandı. Üniversite sonrası süreçte hem yerel toplumsal yapıyı hem de yönetim mekanizmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Zeynep Güneş'in aktif siyasi hayatı 2003 yılında başladı. Bu dönemde AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçildi. Kadınların yerel yönetimlerde daha görünür ve etkin olması için yürüttüğü çalışmalar, ilçede siyasi tabanını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Uzun yıllar boyunca teşkilat çalışmaları içerisinde yer alması, onu Mihalgazi'de tanınan bir siyasi figür haline getirdi.

ZEYNEP GÜNEŞ AKGÜN HANGİ PARTİDEN?

Zeynep Güneş Akgün, siyasi kariyerini Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürmektedir. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Mihalgazi Belediye Başkanı adayı olan Güneş, seçimleri kazanarak ilçenin belediye başkanı oldu.

2019 yerel seçimlerinde bir kez daha AKP'nin adayı olarak seçime giren Zeynep Güneş, halktan yeniden destek alarak görevini sürdürdü. 2024 yerel seçimleriyle birlikte ise üçüncü kez Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Böylece ilçede üst üste üç dönem belediye başkanlığı yapan isimlerden biri oldu.

AK Parti bünyesindeki uzun süreli siyasi geçmişi ve teşkilat deneyimi, Zeynep Güneş Akgün'ün yerel yönetimde istikrar vurgusuyla anılmasına neden oldu.

ZEYNEP GÜNEŞ AKGÜN KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Zeynep Güneş Akgün, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

ZEYNEP GÜNEŞ AKGÜN NERELİ?

Zeynep Güneş Akgün, Eskişehir doğumludur. Hayatının büyük bölümünü Eskişehir ve ilçelerinde geçirmiş olması, Mihalgazi'nin sosyal yapısını, ekonomik dinamiklerini ve yerel ihtiyaçlarını yakından tanımasına olanak sağlamıştır.