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Sosyal medya paylaşımlarıyla özel hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, evlilik haberiyle yeniden gündeme geldi. Daha önce uzun süre önce boşandığını belirterek yeniden evlenmek istediğini açıklayan işletmeci, yaptığı paylaşımın ardından aradığı eş adayını buldu. Peki, Midyeci Ahmet kiminle evlendi? Midyeci Ahmet'in eşi kimdir? Detaylar...

MİDYECİ AHMET EVLENDİ Mİ?

Evet. Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek dünyaevine girdi. Evlilik öncesinde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde eş aradığını duyuran işletmeci, kısa süre içerisinde aradığı kişiyi buldu.

Çiçek'in evlilik süreci, eş adayını bulduğunu açıklaması ve ardından kız isteme merasimiyle devam etti. Eylül ayında gerçekleşen kız istemenin ardından evlilik haberi geldi. 3 Ekim 2026 tarihli haberlerde ise Çiçek'in eşiyle birlikte Akaretler şubesinde görüntülendiği ve evliliğini duyurduğu aktarıldı.

Çiçek ayrıca nikâhın Beşiktaş Akaretler'deki kendi şubesinde gerçekleştiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

MİDYECİ AHMET KİMİNLE EVLENDİ?

Midyeci Ahmet'in evlendiği kişinin kimliğiyle ilgili verilen bilgilerde eşinin adı paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda eşinin ismi hakkında ek bir bilgi vermek mümkün değil.

Ahmet Çiçek, eş adayını bulduğunu daha önce sosyal medya hesabından duyurmuş, ardından babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini açıklamıştı. 12 Eylül 2026 tarihinde ise sevgilisine evlilik teklif ettiği anları paylaşmıştı.

MİDYECİ AHMET'İN EŞİ KİMDİR?

Eşinin adı ve kişisel hayatına ilişkin bu bilgilerin dışında doğrulanmış bir ayrıntı paylaşılmadığı için mevcut bilgiler bununla sınırlı.

10 GÜN 10 GECE ÜCRETSİZ İKRAM SÖZÜ

Midyeci Ahmet'in evlilik sürecinde yaptığı açıklamalardan en çok dikkat çekenlerden biri, 10 gün 10 gece ücretsiz ikram sözü oldu.

Çiçek, evlilik arayışını duyurduğu videoda, bu paylaşım sayesinde hayırlı bir imza atılması halinde Akaretler şubesinde 10 gün 10 gece boyunca her şeyin ücretsiz olacağını söylemişti.

Evlilik haberinin ardından bu açıklama yeniden gündeme geldi. Çiçek'in eşiyle birlikte kendi şubesinde görüntülenmesi, daha önce verdiği sözün de yeniden hatırlanmasına neden oldu. 3 Ekim 2026 tarihli haberlerde, ücretsiz ikram sözünün ardından kampanyanın uygulanmasına ilişkin gelişmelerin merak edildiği aktarıldı.

MİDYECİ AHMET KİMDİR?

Midyeci Ahmet adıyla tanınan Ahmet Çiçek, küçük yaşlardan itibaren midye satışı yapan bir işletmeci olarak biliniyor. Yıllar içerisinde kendi markasını kuran Çiçek, Türkiye'nin farklı noktalarında şubeler açtı.

İzmir doğumlu olduğu belirtilen işletmeci, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Son dönemde ise ticari faaliyetlerinin yanı sıra evlilik açıklamaları ve ardından gelen evlilik haberiyle gündeme geldi.