Başarılı girişimcilik hikâyesiyle adından söz ettiren Midyeci Ahmet, özel yaşamıyla da gündemde yer alıyor. Sosyal medyada sıkça araştırılan "Midyeci Ahmet evli mi?", "Bekar mı?" ve "Çocuğu var mı?" soruları, hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte Midyeci Ahmet'in medeni durumu ve aile yaşamına ilişkin bilinen bilgiler.

MİDYECİ AHMET EVLİ Mİ, BEKAR MI? ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE ÖZEL HAYATINA DAİR MERAK EDİLENLER

Türkiye'nin tanınmış işletmecilerinden Midyeci Ahmet olarak bilinen Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı evlilik çağrısıyla gündeme oturdu. Evlenmek istediğini açıklayan 46 yaşındaki işletmeci, müstakbel eşinde aradığı özellikleri tek tek sıralarken, özel hayatı da yeniden merak konusu oldu. Peki, Midyeci Ahmet evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

MİDYECİ AHMET EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Midyeci Ahmet, şu anda bekar olduğunu açıkladı. Daha önce Deniz Çelebi ile evli olan Ahmet Çiçek, uzun süre önce eşinden boşandı. Sosyal medya paylaşımında yeniden evlenmek istediğini belirten ünlü işletmeci, düzenli bir aile hayatı kurmayı arzuladığını ifade etti.

ÇOCUĞU VAR MI?

Ahmet Çiçek'in, eski eşi Deniz Çelebi ile yaptığı evlilikten çocukları bulunuyor. Ünlü işletmeci, yaptığı açıklamada gelecekte yeniden çocuk sahibi olmak istediğini de dile getirerek sıcak bir yuva kurma hayalini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN EVLİLİK ÇAĞRISI YAPTI

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda evlilik konusunda ciddi olduğunu söyleyen Midyeci Ahmet, tanışmak için flört uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmediğini belirtti. Taliplerinin doğrudan sosyal medya üzerinden kendisine ulaşabileceğini ifade eden işletmeci, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

MÜSTAKBEL EŞİNDE ARADIĞI KRİTERLERİ AÇIKLADI

Midyeci Ahmet, evlenmeyi düşündüğü kadında bazı özelliklere önem verdiğini söyledi. Astrolojiye ilgi duyduğunu belirten Ahmet Çiçek, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcu kadınların kendisi için daha uygun olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra müstakbel eşinin midye ve kokoreç yemeyi sevmesi, hayvan dostu olması, köy hayatına uyum sağlayabilmesi, seyahat etmeyi ve insanlara ikramda bulunmayı seven doğal bir karaktere sahip olmasını istediğini söyledi.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE KARŞIYIM"

Ünlü işletmeci, evlilikte sözleşme yapılmasına sıcak bakmadığını da dile getirdi. Açıklamasında, "Bende katı kurallar ya da evlilik sözleşmesi yok. Normal, temiz bir insanla evlenmek istiyorum. Henüz 46 yaşındayım ve düzenli bir aile hayatı özlemi çekiyorum." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Midyeci Ahmet'in evlilik ilanını andıran videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken işletmecinin paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırırken, evlilik kriterleri de en çok konuşulan konular arasında yer aldı.