Midtjylland Beşiktaş muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin kadro planlaması yakından takip ediliyor. Midtjylland karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11, maç kadrosu ve son gelişmeler siyah-beyazlı taraftarların gündemindeki yerini korurken, resmi kadroların maç saatine kısa süre kala açıklanması bekleniyor.

MIDTJYLLAND BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ VE MAÇ KADROSU! İŞTE BEKLENEN İLK 11'LER

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda FC Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki kritik sınavı öncesinde teknik direktörün sahaya süreceği ilk 11 ve maç kadrosu futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. İşte Midtjylland-Beşiktaş maçına ilişkin son bilgiler.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde tur avantajı elde etmek için Danimarka deplasmanında FC Midtjylland'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'ler, maç kadrosu, yayın bilgileri ve mücadeleye dair tüm ayrıntılar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadele, 19.30'da başlayacak.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Midtjylland-Beşiktaş karşılaşması, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, S Sport Plus üzerinden internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platform, abonelerine dijital ortamda canlı maç yayını sunacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Çeyrek Final mücadelesi, Danimarka'nın Herning kentinde bulunan MCH Arena Stadyumu'nda oynanacak.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşmanın resmi ilk 11'leri maç saatine yaklaşık bir saat kala kulüpler ve UEFA tarafından açıklanacak. Teknik heyetlerin son antrenmanların ardından kadro tercihlerini netleştirmesi bekleniyor.

MAÇ KADROSU RESMİ AÇIKLAMAYLA BELLİ OLACAK

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki mücadelede görev yapacak futbolcuların yer aldığı resmi maç kadrosu, karşılaşma günü açıklanacak. Kadroya alınacak isimler ve ilk 11 tercihleri kulüplerin resmi hesaplarından duyurulurken, son antrenman performansları ve olası eksikler teknik ekibin kararında belirleyici olacak. Beşiktaş taraftarları ise yeni transferlerin ve yıldız oyuncuların kadroda yer alıp almayacağını yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Nubel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Kartal, Orkun, Cerny, İlhan, Oh.