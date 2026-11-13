Microsoft Outlook SON DAKİKA! Outlook çöktü mü, neden yanıt vermiyor, kapanıyor, donuyor, açılmıyor, çalışmayı durduruyor?

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Microsoft Outlook'ta 12 Kasım Perşembe günü başlayan erişim sorunu, 13 Kasım Cuma günü itibarıyla da devam ediyor. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı e-posta hesaplarına ulaşamadığını, mesaj gönderip alamadığını ve gelen kutularını açmakta güçlük yaşadığını bildirdi. Peki, Outlook neden açılmıyor, sorun mu var? Detaylar...

MICROSOFT OUTLOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Microsoft, erişim sorununun nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını ve bunun kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığını bildirdi. Şirket, yaşanan aksaklığın doğrudan kullanıcı trafiğindeki artıştan kaynaklanmadığını belirtti.

Devre dışı kalan sunucuların yeniden hizmete alınması için çalışmalar başlatılırken, bağlantı trafiğinin alternatif sistemlere yönlendirildiği açıklandı. Ancak yeniden devreye alınan bazı sunucuların trafik yüküyle karşılaştığında tekrar yanıt vermemesi, sorunun giderilmesini zorlaştırdı.

OUTLOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, Outlook ve diğer etkilenen hizmetlerdeki erişim sorununu gidermek için teknik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bazı bölgelerde kısmi iyileşme sağlandığını açıklasa da uygulanan müdahalelerin tamamı beklenen sonucu vermedi.

13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla kesintinin tamamen sona erdiğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Microsoft tarafından kesin bir düzelme saati de paylaşılmadı. Kullanıcıların hizmet durumuna ilişkin güncellemeleri şirketin resmî kanallarından takip etmesi gerekiyor.

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MICROSOFT OUTLOOK KESİNTİSİ KAÇ ÜLKEYİ ETKİLEDİ?

Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre Outlook, Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan sorunlar kısa sürede farklı ülkelere yayıldı. Yaklaşık bir saat içinde 74 ülke ve bölgede kullanıcılar erişim problemi bildirdi.

Outlook için ABD'de kaydedilen sorun bildirimleri kesintinin ilk saatlerinde yaklaşık 130 bine ulaştı. Kullanıcıların bildirimleri özellikle e-posta hesaplarına erişememe, mesaj gönderememe ve gelen iletileri alamama konularında yoğunlaştı. Bu rakamların etkilenen gerçek kullanıcı sayısını değil, platforma iletilen bildirimleri gösterdiği unutulmamalı.

MICROSOFT'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Microsoft, etkilenen sunucuları yeniden devreye almak, bağlantı trafiğini farklı noktalara yönlendirmek ve altyapıdaki yükü azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Şirket, bazı teknik müdahalelerin belirli bölgelerde iyileşme sağladığını ancak erişim sorunlarının tamamen giderilemediğini bildirdi.

Etkilenen sunucuların performansı takip edilirken alternatif yapılandırmalar ve kurtarma yöntemleri de test ediliyor. Microsoft'un yeni açıklamalarıyla birlikte Outlook ve diğer hizmetlerdeki kesintinin seyrine ilişkin gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.