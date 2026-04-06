MHP İstanbul SON DAKİKA! MHP, İstanbul İl Teşkilatı'nı neden feshetti?

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Karara ilişkin açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapıldı. Açıklamada, fesih kararının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde, yine tüzüğün 34. maddesi uyarınca alındığı ifade edildi. Peki, MHP, İstanbul İl Teşkilatı'nı neden feshetti? Detaylar haberimizde.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (Milliyetçi Hareket Partisi) son günlerde yaşanan gelişmeler, siyasi gündemin en dikkat çekici başlıklarından biri haline geldi. Özellikle İstanbul teşkilatına yönelik alınan fesih kararı, parti içinde önemli bir yeniden yapılanma sürecinin işareti olarak yorumlanıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının görevlerine son verildiği duyuruldu. Açıklamada, kararın parti tüzüğüne dayandırıldığı açık şekilde ifade edildi.

Bu gelişme, kısa süre önce yaşanan bir başka önemli olayla birlikte değerlendirildiğinde daha da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. 27 Mart tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in ayrılığı sonrası parti içinde yaşanan hareketlilik, kamuoyunda geniş yankı buldu.

MHP yönetimi tarafından yapılan açıklamada fesih kararının gerekçesi doğrudan “parti tüzüğü” çerçevesinde ifade edildi. Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.”

Bu açıklama, kararın tamamen kurumsal ve hukuki bir zemine dayandırıldığını ortaya koyuyor. Ancak fesih kararının zamanlaması, özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

27 Mart tarihinde İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.”

Bu kısa ancak net açıklama, kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. İstifanın gerekçesine dair detay verilmemesi, siyasi kulislerde farklı değerlendirmelerin yapılmasına yol açtı.

"AJAN" İDDİASI

İstifadan önce İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekmişti. Yönter’in şu ifadeleri kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu:

“MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz”

“Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı”

Bu paylaşımlar, istifa süreciyle birlikte değerlendirildiğinde parti içinde yaşanan gelişmelere dair spekülasyonların artmasına neden oldu.

BAHÇELİ "KÜSKÜNLÜK YOK" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter’in istifasına ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir iç kriz ya da küskünlük iddiasını net bir şekilde reddetti. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Kendisinin partimize çok değerli katkıları oldu. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir.”

Bu açıklama, istifanın kişisel ve profesyonel tercihlere dayandığı yönünde resmi bir çerçeve çizdi.