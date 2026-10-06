Mevlüt Aktan neden istifa etti?

Mevlüt Aktan'ın istifası, kamuoyunda farklı soru işaretlerini beraberinde getirdi. İstifa haberinin ardından "Mevlüt Aktan kimdir, hangi görevden ayrıldı, yerine kim gelecek?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Mevlüt Aktan'ın istifa gerekçesi, yaptığı açıklamalar ve sürecin ayrıntıları haberimizde.

TFF'DE ŞOK İSTİFA

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Federasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, yayımladığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aktan, istifa gerekçelerini kamuoyuyla paylaşırken mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti ve TFF yönetimini de görevi bırakmaya çağırdı.

MEVLÜT AKTAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mevlüt Aktan, istifasının temel nedeni olarak mevcut TFF yönetiminin yetersizliğini gösterdi. Aktan'a göre yönetim, üstlendiği görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon kabiliyetini ortaya koyamadı. Federasyonun tüm birim ve kadrolarının liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Aktan, bu yöndeki çabalarının yönetim içinde karşılık bulmadığını ifade etti.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Aktan, açıklamasında Genel Kurul'da delegelere verilen sözlerin hiçbirinin hayata geçirilemediğini vurguladı. Kulüplerin beklediği, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılamadığını belirten Aktan, köklü değişikliklerin önünü açacak iradenin gösterilmediğini söyledi.

"TFF AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ"

Federasyondaki karar alma süreçlerini de eleştiren Aktan, kararların dar bir çevrede alındığını ve farklı görüşlere yer verilmediğini öne sürdü. Bu yönetim anlayışının Türk futbolunu ileriye taşıyamayacağını belirten Aktan, açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez" ifadesini kullandı.

BAHİS VE USULSÜZLÜK İDDİALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Türk futbolundaki mevcut atmosferin değişmesi gerektiğini dile getiren Aktan, gerilimi artıran söylemlerin ve bahis ile usulsüzlük iddialarının futbola duyulan güveni zedelediğini belirtti. Usulsüzlüklerin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Aktan, adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamalarıyla kamuoyuna ifşa edilmesini de eleştirdi. Aktan'a göre bu durum, hem kulüplere hem de futbola yıllarını vermiş emekçilere zarar veriyor ve süren yargı süreçlerini olumsuz etkiliyor.

"KURUM İÇİNDE MÜCADELE İMKANI KALMADI"

Aktan, yaklaşık iki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını anlattı. Bugüne kadar görevini sürdürmesinin nedeninin, mücadeleyi federasyon içinden devam ettirebileceğine olan inancı olduğunu belirten Aktan, artık bu imkanın kalmadığını ve bu nedenle görevinden ayrıldığını açıkladı.

TFF YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Mevlüt Aktan, açıklamasında mevcut TFF yönetiminin işlevini yitirdiğini savunarak yönetimi istifaya davet etti. Türk futbolunun geleceği konusunda kaygı taşıyan ve görevden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerinin görevi bırakması gerektiğini ifade eden Aktan, en doğru adımın yeni bir yönetimin önünü açmak olduğunu söyledi.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TALEBİ

Aktan, TFF Genel Kurul üyelerine de çağrıda bulundu. Genel Kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya davet eden Aktan, yönetimden de bu çağrının gereğini yerine getirmesini istedi. Türk futboluna katkı sunma iradesinin süreceğini belirten Aktan, açıklamasını bu sözlerle tamamladı.