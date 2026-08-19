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Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor?
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Müslümanlar için özel gecelerden biri olan Mevlid Kandili'nin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Müslümanlar için yılın özel gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için bekleyiş sürüyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gece, her yıl dualar, salavatlar ve ibadetlerle idrak ediliyor. 2026 yılında Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği de merak konusu olurken, gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne çevriliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? Detaylar..

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'nde yer alan bilgilere göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Takvimde bu tarih, hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 olarak yer alıyor.

Mevlid Kandili, 2026 yılında da dualar, salavatlar ve ibadetlerle geçirilecek. Bu özel geceyi ibadetlerle değerlendirmek isteyenler, kandil tarihini Diyanet'in resmi dini günler takviminden takip ediyor.

2026 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ

Diyanet'in yayımladığı takvime göre 2026 yılındaki Mevlid Kandili'nin tarihi şöyledir:

Tarih: 24 Ağustos 2026

Gün: Pazartesi

Hicri tarih: 11 Rebiülevvel 1448

Dini gün: Mevlid Kandili

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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