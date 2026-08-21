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Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
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Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle belli oldu. Müslümanlar tarafından merak edilen Mevlid Kandili tarihi ve hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar.

2026 yılında Mevlid Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle belli oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre 24 Ağustos'ta idrak edilecek. Diyanet takviminde bu tarih, hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 olarak belirtiliyor.

2026 MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili gecesi ise 23 Ağustos Pazar akşamı başlayıp 24 Ağustos Pazartesi gününe bağlanan gece olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde 23 Ağustos 2026 tarihi 10 Rebiülevvel 1448 Pazar, 24 Ağustos 2026 tarihi ise 11 Rebiülevvel 1448 Pazartesi olarak yer alıyor.

Bu nedenle Mevlid Kandili tarihi araştırılırken gecenin başlangıcı ile kandilin takvimdeki tarihi birlikte değerlendiriliyor. Diyanet'in resmi takvimindeki karşılığı ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi olarak belirtiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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