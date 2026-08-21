Haberler

İsviçre'de Restoran Yangını: 8 Yaralı, 5 Kayıp

İsviçre'de Restoran Yangını: 8 Yaralı, 5 Kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Thusis kasabasında bir restoranda çıkan yangında 8 kişi yaralandı, 5 kişiden haber alınamıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

İsviçre'nin Thusis kasabasında bir restoranda çıkan yangında 8 kişi yaralanırken, 5 kişiden de haber alınamıyor.

İsviçre'nin Thusis kasabasında bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis yangında 8 kişinin yaralandığını, 5 kişiden de haber alınamadığını açıkladı. İlk olarak restoranın ikinci katında gece saatlerinde çıkan yangına 100 kadar itfaiye eri müdahale etti. Polis, restoranla birlikte dairelerin de bulunduğu binadan 14 binadan kaçmayı başardığını kaçanlardan ikisinin ağır, ikisinin orta derecede ve dördünün ise hafif yaralandığını belirtti. Yaralılar Chur, Thusis, Ilanz ve Zürih'teki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kasabanın bağlı olduğu Grisons olarak da bilinen Graubünden Kantonu, yaz ve kış tatili için popüler tatil bölgelerinden biri.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı

Abdullah Kavukcu 3 transferi açıkladı, taraftarı heyecan bastı
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

3 kardeşin ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı