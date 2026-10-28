Metehan Altunbaş kimdir? Kupada iki gol atan Kocaelispor forveti kaç yaşında?

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Kocaelispor'un kupadaki ilk golü ilk yarının son saniyelerinde geldi ve golü Metehan Altunbaş attı. 23 yaşındaki forvet, 27 Ekim 2026'da Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig ekibi Mazıdağı Fosfatspor'a iki gol attı, takımı 3-0 kazanıp tur atladı.

Altunbaş yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan gelmişti. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'da ilk sezonunu oynuyor.

METEHAN ALTUNBAŞ KUPADA KAÇ GOL ATTI?

Metehan Altunbaş, Mazıdağı Fosfatspor maçında iki gol attı. İlki 45+1. dakikada geldi ve Kocaelispor soyunma odasına önde girdi. Daniel Agyei 72. dakikada farkı ikiye çıkardı, Altunbaş da 80. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler maçtan sonra, ilk yarının son dakikalarında bireysel bir hatadan gol yediklerini ve bu golün takımın moralini bozduğunu düşündüğünü söyledi.

METEHAN ALTUNBAŞ KİMDİR?

Metehan Altunbaş, Kocaelispor'da oynayan bir santrfor. Futbola Eskişehirspor'un altyapısında başladı ve 2012'den 2019'a kadar bu kulübün genç takımlarında oynadı. Boyu 1,86.

Eskişehirspor formasıyla ilk resmi maçına 26 Eylül 2018'de Erbaaspor'la oynanan kupa maçında çıktı. Ligdeki ilk maçı 28 Ekim 2018'de İstanbulspor karşısındaydı. O sezon henüz 15 yaşındaydı ve kulübün profesyonel liglerde forma verdiği en genç oyuncular arasına girdi.

METEHAN ALTUNBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Metehan Altunbaş 23 yaşında. 7 Ocak 2003'te doğdu.

METEHAN ALTUNBAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Metehan Altunbaş, Eskişehirspor'dan sonra Avusturya'ya gitti. LASK yaklaşık 150 bin euro ödedi; oyuncu 14 Mart 2021'de Avusturya Bundesliga'sındaki ilk maçına çıktı. LASK'ta 3 lig maçında oynadı, zamanının çoğunu kulübün bağlı takımı Juniors OÖ'de geçirdi ve orada 35 maçta 4 gol attı.

2022'de Türkiye'ye dönüp Adanaspor'a imza attı. 2023'te kiralık gittiği Ankara Demirspor'da 14 maçta 5 gol attı. Adanaspor'daki son sezonu 2024-2025'te 34 maça çıktı, 4 gol attı ve 2 gol pası verdi.

28 Temmuz 2025'te Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Eyüpspor'daki gollerinden biri 19 Ocak 2026'da Konyaspor deplasmanında 1-1 biten maçta geldi. 14 Şubat 2026'da Galatasaray'a 5-1 kaybedilen maçta da takımının tek golünü o attı.

METEHAN ALTUNBAŞ KOCAELİSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Metehan Altunbaş'ın transferi 7 Ağustos 2026'da açıklandı. Kocaelispor, yeni sezonu taraftarıyla açtığı forma tanıtım etkinliğinde Eyüpspor'dan aldığı forveti duyurdu.

Ağustos sonunda Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 yenildiği lig maçından sonra konuşan Altunbaş, taraftar desteği için "Biz gerçekten bir kişi fazla oynuyor gibi hissediyoruz sahanın içinde." demişti.

METEHAN ALTUNBAŞ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Metehan Altunbaş genç milli takımlarda oynadı. U17, U19, U21 ve U23 takımlarında toplam 18 maça çıktı ve 4 gol attı.

U23 Milli Takımı'nda bir final golü var. Konya'da düzenlenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Suudi Arabistan karşısında maçın tek golünü attı, Türkiye altın madalyayı kazandı.