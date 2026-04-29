Son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelerin ardından Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş yeniden gündemin üst sıralarına taşınmıştır. 21 Nisan’da oynanan Konyaspor–Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyum üzerinden geçen F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin oluşturduğu yoğun sesin canlı yayına yansımasıyla başlayan tartışmalar, sosyal medyada geniş yankı bulmuştur. Peki, Mete Kuş kimdir? Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ANA JET ÜS KOMUTANI TÜMGENERAL METE KUŞ KİMDİR?

Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kritik görevlerde bulunmuş, pilotluk ve komutanlık tecrübesiyle öne çıkan bir askeri personeldir. Kariyeri boyunca hem operasyonel hem de idari görevlerde yer alan Kuş, özellikle F-16 ve F-5 uçaklarıyla yürüttüğü görevler ve taktik eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Askeri kariyerine erken yaşlarda başlayan Mete Kuş, 1989 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nden mezun olmuş, ardından 1993 yılında Hava Harp Okulu’nu tamamlayarak teğmen rütbesiyle Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmıştır. Pilotaj eğitimini İzmir Çiğli’de bulunan uçuş okulunda başarıyla tamamlaması, kariyerinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Görev süresi boyunca Balıkesir’de konuşlu 192’nci Kaplan Filo’da aktif uçuş görevleri üstlenen Kuş, daha sonra 141’inci Kurt Filo Komutanlığı’nda Silah Taktikler Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu süreçte hem eğitim hem de operasyonel planlama alanında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

2006 yılında Konya’ya taşınan birlik yapısı içerisinde 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı görevinde bulunan Mete Kuş, aynı zamanda Kırmızı Kuvvet Kol Komutanlığı görevini yürütmüştür. Bu görevler, onun hava muharebe taktikleri konusundaki deneyimini artırmıştır.

Ayrıca 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’nın kurucu komutanı olarak görev yapması, kariyerinde özel birlik yönetimi açısından dikkat çeken bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Hava Kuvvetleri içinde farklı kademelerde görev alarak ilerleyen Kuş, zaman içinde tuğgeneral ve ardından tümgeneral rütbesine yükselmiştir.

Son dönemde ise Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevini yürütürken gündeme gelmiştir. Bu süreçte adı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bazı olaylarla birlikte anılmış ve görev değişikliği süreciyle tekrar dikkat çekmiştir.

METE KUŞ KAÇ YAŞINDA?

Mete Kuş, 1971 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

METE KUŞ NERELİ?

Mete Kuş, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğmuştur. Ege Bölgesi kökenli olan Kuş, eğitim hayatına da Türkiye’nin farklı askeri okullarında devam etmiştir.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI SONRASI GÜNDEME GELEN SÜREÇ

21 Nisan’da oynanan Konyaspor–Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyum üzerinden geçen F-16 savaş uçakları ve Sikorsky tipi helikopterler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Maç esnasında duyulan yoğun uçak sesleri canlı yayına da yansımış ve sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştır.

Söz konusu uçuşların, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ile ilişkilendirilmesi ve Tümgeneral Mete Kuş’un talimatıyla gerçekleştirildiğine yönelik iddialar gündeme gelmiştir. Bu durum, spor kamuoyunda “uçaklı destek” tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

Maç sırasında tribünlerde açılan ve jet görselleri içeren pankartlar da dikkat çekmiş, bu olayın ardından kamuoyunda farklı yorumlar yapılmıştır. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de değerlendirmelerin yapıldığı ve görev değişikliği sürecinin yaşandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda Mete Kuş’un Konya’daki görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına çekildiği, yerine ise Tuğgeneral Esat Çetin’in atandığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bu süreç, askeri personel atamaları çerçevesinde değerlendirilmiştir.