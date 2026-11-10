Mesut Özil neden Ukrayna'nın 'düşman listesine' alındı?

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Mesut Özil, Ukrayna merkezli Myrotvorets (Mirotvorets) adlı internet sitesinin veri tabanına eklendi. Sitenin gerekçesi, Özil'in "Rus saldırganlığını kamuoyu önünde desteklemesi" oldu. Özil'in listeye alınmasına, Başakşehir ve Zenit'in veteran takımları arasında oynanan dostluk maçının ardından FIFA'ya Rus takımlarına yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapması neden oldu. İşte Mesut Özil'in listeye alınmasına ilişkin merak edilenler.

MESUT ÖZİL NEDEN UKRAYNA'NIN DÜŞMAN LİSTESİNE ALINDI?

Mesut Özil, Rus takımlarına yönelik uluslararası yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Myrotvorets sitesinin listesine eklendi. Site, Özil'i "Rus saldırganlığını kamuoyu önünde desteklemek", "Ukrayna'ya karşı insani saldırı eylemlerine katılmak" ve "Rus propaganda anlatılarını yaymakla" suçladı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Özil'in listeye eklenmesi 9 Kasım 2026'da gündeme geldi.

MESUT ÖZİL NE DEDİ?

Mesut Özil, Rams Başakşehir ve Zenit St. Petersburg'un veteran takımları arasında oynanan dostluk maçının ardından FIFA'ya seslendi. Özil, FIFA'yı çifte standart uygulamakla eleştirerek İsrail takımlarına yaptırım uygulanmazken Rus takımlarına yaptırım uygulandığını öne sürdü. Eski futbolcu, FIFA'dan tüm takımlara eşit davranmasını isteyerek Rus takımlarına yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Özil, açıklamasında "Futbol her zaman barışa katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

MYROTVORETS NEDİR?

Myrotvorets, Türkçede "Barış Yapıcı" anlamına gelen ve Ukrayna merkezli olarak faaliyet gösteren bir internet sitesi. 2014 yılında kurulan site, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü kişileri listeliyor. Sitede gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar ve sporcular gibi farklı alanlardan çok sayıda isim yer alıyor. Kişisel bilgileri yayımlaması nedeniyle uluslararası insan hakları kuruluşları ve bazı hükümetler tarafından eleştirilen site, resmi bir devlet kurumu değil.

RUS TAKIMLARINA NEDEN YAPTIRIM UYGULANIYOR?

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın ardından FIFA ve UEFA, Rus milli takımlarını ve kulüplerini uluslararası turnuvalardan men etti. Bu karar nedeniyle Rus takımları, uluslararası resmi müsabakalara katılamıyor.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Türk kökenli eski futbolcu, kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydi. Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Özil, 2018 yılında milli takımı bıraktı. Profesyonel futbol kariyerini 2023 yılında sona erdirdi.