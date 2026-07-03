Messi'nin Dünya Kupası'nda kaç golü var, Messi Dünya Kupalarında toplamda kaç gol attı?

Lionel Messi'nin Dünya Kupası kariyeri, futbol tutkunları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle "Messi Dünya Kupalarında kaç gol attı?" sorusuna yanıt arayan sporseverler, yıldız futbolcunun turnuvadaki maç sayısı, gol istatistikleri ve elde ettiği başarıları merak ediyor. İşte Lionel Messi'nin FIFA Dünya Kupası performansına ilişkin tüm detaylar.

MESSI DÜNYA KUPALARINDA TOPLAMDA KAÇ GOL ATTI? LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, FIFA Dünya Kupası tarihindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Turnuvadaki son golüyle önemli bir rekora ulaşan yıldız futbolcu, "Messi Dünya Kupalarında toplamda kaç gol attı?" sorusunun da en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. İşte Lionel Messi'nin Dünya Kupası kariyeri ve kırdığı tarihi rekorun detayları.

MESSI DÜNYA KUPALARINDA TOPLAMDA KAÇ GOL ATTI?

Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerinde attığı son golle birlikte toplam 19 gole ulaştı. Arjantin formasıyla yıllardır turnuvanın en etkili oyuncuları arasında yer alan yıldız futbolcu, kritik karşılaşmalardaki performansıyla takımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

MESSI DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Dünya Kupası'nda gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Messi, ulaştığı 18 golle turnuva tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kariyeri boyunca birçok rekora imza atan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası sahnesinde de futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini güçlendirdi.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU REKORUNU KIRDI

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde daha önce birçok efsane golcünün elinde bulunan zirveyi 18 gole ulaşarak devraldı. Böylece turnuva tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanını elde eden deneyimli oyuncu, kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NIN EN BÜYÜK KOZU

Sadece attığı gollerle değil, oyun kuruculuğu, liderliği ve tecrübesiyle de ön plana çıkan Messi, Arjantin Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Dünya Kupası boyunca sergilediği performans, takımının başarısında belirleyici rol oynuyor.

FUTBOL DÜNYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Messi'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu konumuna yükselmesi futbol kamuoyunda büyük ilgi gördü. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, Arjantinli yıldızın ulaştığı 18 gollük performansı sosyal medyada geniş şekilde değerlendirirken, Messi kariyerine unutulmaz bir rekor daha eklemiş oldu.

Messi gol sayısı:

2026 Dünya Kupası : 6

Tüm Dünya Kupaları : 19