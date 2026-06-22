Haberler

Messi otizmli mi, Messi otistik mi?

Messi otizmli mi, Messi otistik mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lionel Messi hakkında son günlerde sosyal medyada ortaya atılan “otizmli mi?” iddiaları futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ancak dünya çapında tanınan yıldız futbolcu hakkında bu yönde herhangi bir resmi açıklama ya da doğrulanmış bir tıbbi bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili paylaşımlar ise çoğunlukla spekülasyon ve doğruluğu kanıtlanmamış içeriklerden ibaret.

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Lionel Messi için ortaya atılan “otistik” iddiaları herhangi bir bilimsel ya da resmi kaynağa dayanmıyor. Uzmanlar, ünlü sporcular hakkında bu tür hassas sağlık konularının yalnızca doğrulanmış bilgilerle ele alınması gerektiğini vurgularken, sosyal medyada yayılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.

MESSİ OTİSTİK Mİ? SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Lionel Messi hakkında sosyal medyada zaman zaman ortaya atılan “otizmli mi?” veya “otistik mi?” iddiaları yeniden gündeme geldi. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama, tıbbi kayıt ya da güvenilir kaynak bulunmuyor. Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Messi hakkında yapılan bu tür paylaşımlar çoğunlukla söylenti ve doğrulanmamış içeriklerden ibaret.

MESSİ HAKKINDA SAĞLIK İDDİALARININ KAYNAĞI NE?

Sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların genellikle ünlü isimlerin davranışlarının yanlış yorumlanmasından veya internet üzerinde dolaşan asılsız içeriklerden kaynaklandığı görülüyor. Uzmanlar, özellikle sağlık ve nörogelişim gibi hassas konularda yalnızca doğrulanmış bilgilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Lionel Messi için de bugüne kadar otizm spektrum bozukluğuna dair herhangi bir resmi teşhis açıklanmış değil.

MESSİ FUTBOL KARİYERİYLE GÜNDEMDE

Futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca sayısız kupa ve bireysel ödül kazandı. Tartışmaların ötesinde Messi, sahadaki performansı ve istatistikleriyle futbol dünyasında efsane isimler arasında gösterilmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor
Kayseri'de trafik kazası sanılan olay cinayet çıktı: Eski eniştesini ezerek öldürdü

Kan donduran gerçek kamerada: Kaza değil, intikam pususu
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı

Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var