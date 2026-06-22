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Messi kaç yaşında, Messi doğum tarihi ne zaman?

Messi kaç yaşında, Messi doğum tarihi ne zaman?
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Lionel Messi kaç yaşında ve doğum tarihi ne zaman sorusu, futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Messi’nin kariyeri, başarıları ve yaşı merak konusu olmaya devam ederken, özellikle güncel yaş bilgisi ve doğum tarihi yeniden gündeme geliyor. Peki Lionel Messi kaç yaşında, ne zaman doğdu?

Futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi’nin yaşı ve doğum tarihi, taraftarlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle kariyerindeki rekorlar ve kazandığı kupalarla adından söz ettiren yıldız futbolcunun doğum bilgileri ve güncel yaşı, “Messi kaç yaşında?” sorusunu yeniden öne çıkarıyor.

MESSI KAÇ YAŞINDA?

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Profesyonel kariyerine çok genç yaşta başlayan yıldız futbolcu, yıllar içinde sayısız başarıya imza atarak futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri haline gelmiştir.

MESSI DOĞUM TARİHİ NE ZAMAN?

Lionel Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin’in Rosario kentinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren futbola olan yeteneğiyle dikkat çeken Messi, kısa sürede dünya futbol sahnesine adım atarak büyük bir kariyere ulaşmıştır.

MESSI’NİN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Barcelona’da başlayan profesyonel kariyerinde birçok La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Messi, daha sonra Paris Saint-Germain ve günümüzde Inter Miami CF formaları giymiştir. Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanarak kariyerinin en büyük başarılarından birine ulaşmıştır.

MESSI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Messi, oyun zekâsı, dribbling yeteneği ve gol katkılarıyla modern futbolun en özel oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde elde ettiği başarılar, onu yaşayan efsaneler arasına taşımıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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