Messi Dünya Kupalarında toplamda kaç gol attı, Dünya Kupası en çok gol atma rekoru kaç?

Dünya Kupası denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Lionel Messi, yıllar boyunca sergilediği performansla birçok rekora imza attı. Arjantinli yıldızın Dünya Kupası’nda kaç gol attığı araştırılırken, turnuva tarihinin en golcü oyuncusunun kim olduğu ve gol rekorunun kaç gole ulaştığı da futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

MESSI DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerinde bir rekora daha imza attı. Turnuvada attığı son golle birlikte toplam gol sayısını 17'ye yükselten yıldız futbolcu, Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olarak adını zirveye yazdırdı.

DÜNYA KUPALARINDA 17 GOLE ULAŞTI

Yıllardır Dünya Kupası sahnesinde Arjantin'in en önemli silahlarından biri olan Messi, kritik maçlarda attığı gollerle takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Son karşılaşmada da fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 17'ye çıkararak tarihi bir başarı elde etti.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU REKORUNU KIRDI

Dünya Kupası tarihinde daha önce birçok önemli golcü sahneye çıkarken, Messi ulaştığı 17 golle zirvenin yeni sahibi oldu. Arjantinli yıldız, böylece turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elde ederek kariyerine bir rekor daha ekledi.

ARJANTİN'İN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Sahadaki liderliği, oyun görüşü ve golcülüğüyle dikkat çeken Messi, Arjantin Milli Takımı'nın başarısında önemli rol oynuyor. Dünya Kupası boyunca ortaya koyduğu performansla takımını sırtlayan yıldız isim, kırdığı rekorla futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

Messi'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olması, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce taraftar Arjantinli yıldızın başarısını kutlarken, 17 gole ulaşan Messi bir kez daha kariyerinin unutulmaz başarılarından birine imza attı.