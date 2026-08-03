Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar isim listesi açıklandı mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 yılı içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik yürütülen disiplin işlemlerine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre yıl içerisinde toplam 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar verilirken, bunların 333'ü hakkında çeşitli disiplin cezaları uygulandı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna duyurduğu bilgilere göre, HSK İkinci Dairesi 2026 yılı boyunca hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik yürüttüğü disiplin süreçlerini tamamladı.

Paylaşılan resmi verilere göre, 2026 yılı içerisinde toplam 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı.

Bu dosyaların;

333'ü hakkında disiplin cezası uygulanmasına,

Diğer dosyalarda ise soruşturma evrakının işlemden kaldırılmasına veya ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Disiplin cezası uygulanan 333 dosyada verilen yaptırımlar ise şu şekilde açıklandı:

168 uyarma cezası

24 kınama cezası

23 aylıktan kesme cezası

4 kademe ilerlemesini durdurma cezası

30 yer değiştirme cezası

84 meslekten çıkarma cezası

Bakan Tunç'un açıklamasında yalnızca disiplin kararlarına ilişkin sayısal bilgiler yer aldı. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar listesi kapsamında herhangi bir isim veya kimlik bilgisi paylaşılmadı.

HSK TARAFINDAN İSİM LİSTESİ AÇIKLANMADI

Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında, meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcılarının kimler olduğu geliyor.

Ancak Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, yalnızca disiplin kararlarının sayısal dağılımına yer verildi. HSK tarafından meslekten çıkarılan hakim ve savcıların isimlerine ilişkin herhangi bir resmi liste yayımlanmadı.

Bu nedenle kamuoyuna açıklanmış resmi bir isim listesi bulunmuyor.

2026 YILINDA HANGİ DİSİPLİN CEZALARI UYGULANDI?

HSK İkinci Dairesi verilerine göre 2026 yılında uygulanan disiplin yaptırımları farklı ceza türlerinden oluştu.

Resmi verilere göre;

168 hakim ve Cumhuriyet savcısına uyarma,

24 kişiye kınama,

23 kişiye aylıktan kesme,

4 kişiye kademe ilerlemesini durdurma,

30 kişiye yer değiştirme,

84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi.

Söz konusu rakamlar, HSK İkinci Dairesinin 2026 yılı içerisinde sonuçlandırdığı disiplin dosyalarına ilişkin resmi istatistikleri oluşturuyor.

BAKAN TUNÇ'TAN DENETİM MEKANİZMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini ifade eden Bakan Gürlek, açıklamasını şunları kaydetti;

Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır. Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.