Mescid-i Aksa'ya baskın mı düzenledi, Mescid-i Aksa'da neler oluyor? SON DAKİKA! Mescid-i Aksa'ya kim baskın düzenledi?

Kudüs'ün kalbinde yer alan Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler, bölgede yeni bir gerilimin habercisi oldu. İsrail polisi koruması altında gerçekleşen girişler, kutsal mekânda "baskın mı yapıldı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Mescid-i Aksa'ya baskın mı düzenledi, Mescid-i Aksa'da neler oluyor? Mescid-i Aksa'ya kim baskın düzenledi?

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yaşanan son hareketlilik, bölgedeki hassas dengeleri bir kez daha gündeme taşıdı. İsrail polisi korumasında gerçekleştirilen girişler ve avlularda yaşananlar, "Mescid-i Aksa'ya baskın mı düzenlendi?" sorusunu beraberinde getirdi. Filistinlilere uygulanan kısıtlamalar ve kutsal alandaki gelişmeler dikkatle izlenirken, kamuoyu "Mescid-i Aksa'da neler oluyor, baskını kim yaptı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN MI DÜZENLENDİ?

Evet, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. İşgal güçlerinin koruması altında 270'ten fazla siyonist Yahudi, Babü'l-Mağaribe Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'nın avlularına girdi. Baskın sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı ve Filistinli Müslümanların Aksa'ya giriş ve çıkışları kısıtlandı. Aynı gün İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

MESCİD-İ AKSA'YA KİM BASKIN DÜZENLEDİ?

Baskını, İsrail polisi koruması altındaki siyonist Yahudiler gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Mescid-i Aksa'ya girerek provokatif bir baskın gerçekleştirdi. Ben-Gvir'in, Netanyahu'nun 2023'te kurduğu koalisyon hükümeti döneminde bakanlığı süresince Mescid-i Aksa'ya 14 kez baskın düzenlediği belirtildi.

MESCİD-İ AKSA'DA NELER OLUYOR?

Mescid-i Aksa'nın avlularında Talmudik ve provokatif ritüeller gerçekleştirildiği, bunun kutsal mekânın statüsünü fiilen değiştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Filistinli kaynaklar, bu baskınların sistematik hale geldiğini ve Aksa'nın zamansal ve mekânsal olarak bölünmesini hedeflediğini vurguluyor.

Yaşananların Kudüs'teki gerilimi daha da artırdığı belirtilirken, Hamas bu baskınları Müslümanların kutsallarına yönelik sistematik ve kışkırtıcı bir politika olarak nitelendirdi.

MESCİD-İ AKSA'DA SON DAKİKA!

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını, "Müslümanların kutsallarına yönelik sistematik bir politika çerçevesinde atılan provokatif bir adım" olarak nitelendirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallere tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Müslümanlara ait kutsal mekanları tahrip etme ve yeni bir statükoyu dayatma yönündeki sistematik politika çerçevesinde atılan provokatif bir adımdır." ifadeleri yer aldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni baskının, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında din ve kutsallara karşı savaşı sürdürme ısrarını ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir, Filistin halkı tüm imkanlarıyla onu savunmaya devam edecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin yanı sıra İslam ülkeleri ve halklarının kutsallara yönelik ihallere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ben-Gvir'in bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya yeni bir baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
